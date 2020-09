Landelijke spreiding coronapatiënten belangrijk om 'warzone' in de regio te voorkomen

Ons land heeft elf acute zorgnetwerken, die elk hun eigen regionale opschalingsplan hebben opgesteld. In Overijssel hebben we twee acute zorgnetwerken: het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle en het ROAZ Euregio.

Intensivist Peter Spronk was betrokken bij het plan voor de regio Zwolle: "We willen dit keer een aantal dingen echt anders gaan doen, omdat we veel geleerd hebben van de vorige fase. Toen hadden we te maken met veel extra opnames die in één keer op ons afkwamen. Dat is toen niet goed gegaan."

Alle partijen uit de regio die betrokken zijn bij de zorg van mensen met corona schrijven mee aan zo'n regionaal opschalingsplan. De GGD, de ambulancezorg, de traumazorg, en de ziekenhuizen. In een opschalingsplan staat hoe er in de regio wordt omgegaan met een volgende golf besmettingen. Al in de zomer begonnen partijen te schrijven aan het plan, terwijl toen niet eens zeker was of zo'n tweede golf er zou komen. Spronk: "Er is veel werk verzet. Het plan is gereed en we kijken met vertrouwen naar alles wat er op ons afkomt.

Een ding staat volgens Spronk als een paal boven water. "De landelijke spreiding van coronapatiënten is cruciaal. Daar is de vorige keer misgegaan. Tuurlijk, je wilt voor je eigen patiënten de best mogelijke zorg leveren. Dat mag niet leiden tot grote regionale verschillen zoals in de vorige fase. Toen was het in het noorden heel rustig, terwijl het in andere regio's een soort warzone was."

Dagelijks overzicht

Om die verschillen te voorkomen maakt het ROAZ regio Zwolle dagelijks gebruik van een overzicht waarop het aantal covid-19 patiënten is te zien. "We zien ook op welke afdelingen ze liggen en hoe druk het daar is." In één oogopslag is dan te zien dat het bijvoorbeeld in het Deventer Ziekenhuis knetterdruk is en in Almelo of Zwolle juist heel rustig.

Het overzicht laat volgens de intensivist de laatste twee weken een lichte toename van het aantal covid-19 patiënten zien. "Zowel op gewone afdelingen als op IC's is het iets drukker. Vandaag liggen er 17 op een verpleegafdeling en 6 op de IC's in onze regio."

IC-bedden voldoende

Bij ZGT in Almelo zien ze dat het aantal coronapatiënten mondjesmaat toeneemt. Op dit moment zijn er voldoende IC-bedden beschikbaar voor reguliere patiënten en voor covid-19 patiënten.

2364 coronabesmettingen

Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2364 coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag tot nu toe. Peter Spronk is vooral benieuwd hoe het aantal besmettingen zich de komende week ontwikkeld. "Als het per dag verdubbelt, dan komt het systeem onder druk te staan. De monitor moet ons daar echt bij gaan helpen. Een herhaling van de eerste fase moet worden voorkomen."

Een andere afdeling van het Almelose ZGT die direct te maken heeft met coronapatiënten is de afdeling Acute Opname Afdeling (AOA). Deze afdeling is helemaal ingericht voor het verlenen van zorg aan covid-19 patiënten.

Personeel

RTV Oost sprak eerder vandaag met ZGT-verpleegkundige Ellen Mulder. Haar ziekenhuis heeft haar gevraagd of ze opnieuw coronapatiënten zou willen behandelen. Mulder twijfelt of ze opnieuw in de frontlinie wil staan. Intensivist Peter Spronk ziet grote verschillen onder het zorgpersoneel.

"Je zou kunnen zeggen dat het per ziekenhuis wisselt. Individuele gevallen kunnen soms heel schrijnend zijn en een grote impact hebben op een team, terwijl een ander team nergens last van heeft. Mensen worden daarin wel begeleid."

We weten meer

De kennis die er nu is over het virus en de behandelmethode zal bij een tweede golf flink in het voordeel van de ziekenhuizen werken, weet Spronk. "Het is niet meer nieuw allemaal. De angst en de onzekerheid dat je niet weet wat komen gaat is minder. Mensen weten wat ze moeten doen, op wie ze kunnen bouwen. Ze weten ook dat er patiënten zijn die door een heel diep dal gaan, maar met wie het wel goed komt."

Coronamaatregelen

Bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem van ZGT zegt dat ziekenhuizen een tweede golf aan kunnen, als mensen de coronamaatregelen respecteren. Spronk deelt haar mening. "Er is goed nagedacht over de maatregelen. Daarom heen gonst het van de hocus pocus en de believers en non-believers. Maar virussen zijn besmettelijk. Laten we ons nou in godsnaam voor onze oudere medemensen aan de afspraken houden. We hebben er allemaal last van. Doe je best. Houd vol."

Bekijk hieronder het tv-interview met intensivist Peter Spronk.