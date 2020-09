Burenruzie over houtkachel in Oldenzaal naar Raad van State

Gesteggel over houtkachel in Oldenzaal (Foto: GettyImages)

Heeft de gemeente Oldenzaal terecht geweigerd om het gebruik van een houtkachel in een woning in Oldenzaal te verbieden? Over die vraag mag de Raad van State gaan oordelen. Enkele bewoners van de Kamille klagen al lange tijd over de rookgassen die de houtkachel van een van hun buren verspreidt. Maar de gemeente weigert het gebruik te verbieden.

De gemeente heeft wel afspraken met de eigenaar gemaakt over het gebruik. “Daar houden wij ons aan”, stelde hij vandaag bij de Raad in Den Haag. Ook is met een van de klagende buren afgesproken om het gebruik drastisch te verminderen. “De kachel wordt slechts vier maanden per jaar gestookt rond de maand januari.”

Geen normen

“Geur of stank is een relatief begrip”, aldus de eigenaar. Volgens hem zijn er ook mensen in de buurt die de houtkachel heerlijk vinden ruiken. Maar voor overheden zijn houtkachels een lastige kwestie. Er gelden geen landelijke normen waaraan de eigenaren zich moeten houden. Overheden kunnen wel kijken of de houtkachel is geïnstalleerd volgens de regels van het Bouwbesluit. Verder moet ook worden beoordeeld of er sprake is van ernstige hinder voor de omgeving.

Die is er niet, vindt de gemeente. Er zijn tussen 60 en 70 controles uitgevoerd door een toezichthouder die in de buurt rond de woning met de houtkachel rondfietste. Hij constateerde nauwelijks een rookgeur.

Deskundigenstrijd

Maar de klagende buren schermen met een rapport van een deskundige die wél problemen signaleerde. Zelfs bij een goede verbranding in de houtkachel is er volgens die deskundige sprake van een matige kwaliteit van de lucht voor de gezondheid. Bij een slechte verbranding is sprake van een slechte luchtkwaliteit. Dat is bij een van de buren een extra probleem, omdat in zijn gezin astmaklachten voorkomen. Om die reden doet hun advocate nu ook een beroep op Europese regels voor de bescherming van de mens.

Volgens de voorzitter van de Raad komen die argumenten rijkelijk laat op tafel. Ze worden waarschijnlijk niet meer beoordeeld. De gemeente heeft overigens tweemaal een deskundige geraadpleegd die de houtkachel wel aanvaardbaar vinden. De Raad van State oordeelt over zes weken.