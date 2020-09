Kinderyoga in Twente: 'Verre van zweverig'

Ze geeft al zo'n vier jaar lang kinderyoga in Enschede, maar omdat ze het in haar eentje niet meer aankan heeft ze nu de Jorienosaurus Academie opgezet. Waar Jorien Schulten vanaf nu instructeurs opleidt tot het geven van kinderyoga. "En dit is verre van zweverig of spiritueel. We leren kinderen heel spelenderwijs hun lichaam leren kennen."

Ze kent de vooroordelen. En dat is volgens Jorien Schulten misschien ook wel de reden waarom kinderyoga nog niet zo bekend is als in het westen van ons land. "De Tukker staat bekend als nuchter. Denken wellicht dat yoga zweverig of spiritueel is. Maar kinderyoga is dat absoluut niet. We leren kinderen spelenderwijs hun lichaam leren kennen. Dat ze weten hoe het lichaam reageert op bepaalde situaties."

Kat en hond

Dat gebeurt aan de hand van yogahoudingen. "Die hebben leuke namen als kat en hond. Daarbij leren de kinderen onder meer ademhalings- en concentratieoefeningen, maar bijvoorbeeld ook meditatie. Het is erg veelomvattend. We leren ze dat op een stoere en plezierige manier."

Intussen werkt Jorien al vier jaar in Enschede. "Maar ik kan dit niet in mijn eentje. Heb echt versterking nodig." En omdat kinderyoga volgens haar heel bruikbaar is in beroepen, heeft ze nu haar eigen academie gelanceerd. Daar leidt ze anderen op tot instructeur. "Kinderyoga is bijvoorbeeld heel goed toepasbaar in beroepen als leerkracht, in de buitenschoolse opvang, kinderfysiotherapeuten. Noem maar op."

Verschillende modules

De cursus bestaat uit elf modules. "Kleuteryoga, maar ook kinder- en tieneryoga. Of modules als massage en ademhaling. En module duurt één dag, want iedereen is erg druk tegenwoordig. Vandaar dat mijn uitgangspunt is dat het voor iedereen behapbaar moet zijn."