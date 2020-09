Weer anderhalf jaar cel en tbs geëist tegen man die brand wilde stichten in huis ex

In hoger beroep is anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 53-jarige man uit Hengelo. De man werd eind 2018 veroordeeld omdat hij probeerde brand te stichten in de woning van zijn ex in Hengelo.

De 53-jarige is het niet eens met de dwangverpleging en ging daarom in hoger beroep.

De man goot in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 benzine door de brievenbus van de woning van zijn ex aan de Stoevelaarstraat. De brandstichting mislukte, omdat de vrouw wakker werd van het geklepper van haar brievenbus. Ze rook meteen een sterke benzinelucht en zag dat er een flinke plas benzine in de hal stond. Toen ze de deur opendeed zag ze een schim wegvluchten.

Aanhouding

Omdat de vrouw al jaren werd lastig gevallen door haar ex en hij daar ook al meermaals was voor veroordeeld was de politie snel ter plekke. Zij wisten niet veel later de man in de buurt van de woning aan te houden. Tijdens zijn aanhouding probeerde hij zes scherpe patronen door te slikken, maar agenten konden dat voorkomen. Een bijpassend vuurwapen werd later door een buurtbewoner gevonden.

Tijdens de rechtszaak in 2018 werd duidelijk dat de man zwakbegaafd is en gedreven wordt door de gedachte dat hij zijn ex iets aan moet doen. Een observatie eerder dit jaar in het Pieter Baan Centrum leverde geen andere inzichten op en voor het openbaar Ministerie is er geen reden om van de oorspronkelijk opgelegde straf af te wijken.

De 53-jarige wil geen tbs. Hij wil juist hulp bij het zoeken van een woning en een baan en om het contact met zijn vier kinderen te herstellen.