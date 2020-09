Wat vind jij: Verbreding van wegen is nutteloos

Twee jaar was Rijkswaterstaat er mee bezig: de verbreding en verbetering van de A1 tussen Twello en Rijssen. De extra rijstrook is af en wordt geopend, maar de klus is nog lang niet geklaard.

Door het toenemende vrachtverkeer en fileleed op de A1 ging de weg op de schop. Dat betekende voor automobilisten veel hinder: versmalde rijstroken, een verlaagde maximumsnelheid van 90 kilometer per uur en meer oponthoud in de spits.

De extra rijstrook tussen Twello en Rijssen is af, maar daarmee is de hinder voor automobilisten nog niet afgelopen. De komende jaren gaat Rijkswaterstaat namelijk bezig met het verbreden en verbeteren van de weg tussen Rijssen en knooppunt Azelo.

Dat zou het einde betekenen van lange files in de spits. Maar was dat alle hinder door de wegwerkzaamheden waard? Of is het verstandiger om in te zetten op alternatieve vervoersmiddelen in plaats van het verbreden van een snelweg? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.