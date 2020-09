Veiligheidsregio luidt noodklok over oplopende coronacijfers: ‘Het is vijf voor twaalf’

Peter Snijders over oplopende coronacijfers: 'Het is vijf voor twaalf' (Foto: Marijke Geerligs)

Het aantal coronabesmettingen in de regio IJsselland loopt zo snel op, dat het ‘vijf voor twaalf’ is. Dat zegt Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland.

Vanmiddag vond een overleg plaats tussen Veiligheidsregio IJsselland, de burgemeesters en Regionale Beleidsteam. “We zien dat het aantal besmettingen in IJsselland snel oploopt”, zei Snijders na afloop van dat overleg. “Er is sprake van een verdubbeling in een week tijd.”

Volgens Snijders gaat het mis, als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen. “Het is vijf voor twaalf. We willen graag de vrijheid behouden die we met elkaar hebben opgebouwd. Elders in het land gaat het niet goed. Daar worden de mensen beperkt in hun vrijheden. Zover willen we het hier niet laten komen, maar daar hebben we de hulp van iedereen bij nodig.”

Waterbedeffect

Snijders heeft ook vernomen dat maatregelen die in het westen worden genomen, zorgen voor een waterbedeffect. In een aantal regio’s zijn bijeenkomsten van meer dan vijftig personen niet toegestaan, met als gevolg dat deze nu gehouden worden in regio’s waar het nog wel mag. Snijders: “Als dat zo is, dan is het een verkeerde ontwikkeling, want daar zitten we niet op te wachten. We monitoren dat per gemeente.”

Sinds afgelopen vrijdag vallen zes regio's in de Randstad in categorie 2, ‘zorgelijk’. Naar verwachting komen daar deze week nog eens acht regio’s bij. Het zou gaan om Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland, melden bronnen aan de NOS.

Snijders hoopt dat het zover in IJsselland niet komt: “Je ziet de beweging vanuit het westen naar het oosten gaan. Hopelijk kunnen wij die ontwikkeling tegenhouden. Daarbij doen we een beroep op onze inwoners.”

Spreiding patiënten

Ook het overplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen is weer actueel. Directrice Rianne van den Berg van GGD IJsselland zegt daarover: “Ik heb vandaag gesproken met de voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er wordt inderdaad gesproken over de opname van patiënten uit andere regio’s in onze ziekenhuizen. Ik verwacht dat dat op korte termijn gaat plaatsvinden.”

Volgens Van den Berg is dat een zorgelijke ontwikkeling: “Als er meer coronapatiënten in de ziekenhuizen komen te liggen, dan is het personeel met name daar voor nodig. Dat betekent dat de kans reëel is dat de geplande zorg voor andere patiënten verminderd moet worden.”

Cijfers

Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 2364 coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag tot nu toe. Gisteren werden 2247 positieve testen gemeld. Vorige week waren er gemiddeld 1924 per dag. In de regio IJsselland registreerde de GGD de afgelopen 24 uur 34 besmettingen.