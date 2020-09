Enschede en Zwolle over 'zwaar getroffen' winkelgebieden: 'Werkelijkheid ligt anders'

Van die enorme corona-impact is vandaag in ieder geval niets te merken. Op deze zonnige nazomerdag zijn de terrassen goed gevuld en de winkelstraten allesbehalve leeg. Locatus gaf aan dat de analyse een momentopname is, maar dat daaruit wel bleek dat de winkelstraten van de twee grootste steden van Overijssel hard getroffen zijn.

Zwolle

Voor Aukje Grouwstra, binnenstadmanager van Zwolle, komt deze conclusie niet als een totale verrassing. "Wij zijn een Hanzestad. Daar komen ontzettend veel Duitse en Belgische toeristen op af. Als die niet meer mogen komen, dan merk je dat." Maar dat betekent niet dat Zwolle in een diep dal zit. "Het onderzoek gaat over welke impact corona heeft gehad. Niet over of het goed of slecht gaat met je stad."

Als we de Diezerstraat inlopen, is het er alles behalve rustig. Tientallen mensen lopen langs de Zwolse winkels. Toch zegt Jeroen Douw, filiaalmanager van Peppernuts Zwolle, dat de impact van corona zeker voelbaar is. "Voor een woensdag zou het drukker moeten zijn op straat. Op een normale dag zou je om de tien minuten wel mensen in je winkel moeten hebben. Nu hebben we af en toe een half uur niets te doen."

Maar reden voor paniek is er nog niet. Want deze pop-upstore vol pepernoten is juist gestart middenin de coronatijd. "We weten waar we aan begonnen zijn. Stel dat het steeds drukker wordt, dan is het alleen maar meevallen voor ons." Ook Grouwstra is positief gestemd. "Iedereen die een adaptief vermogen heeft en zich bij kan stellen, die wint en haalt de omzetten. En in Zwolle gaat het heel erg goed."

Enschede

Binnenstadmanager Duco Hoek kan zich totaal niet vinden in de resultaten van onderzoeksbureau Locatus. "De werkelijkheid is in onze beleving anders. En ook cijfermatig." Want Locatus schat na doorrekening van de effecten dat de leegstand zal toenemen tot 9,9 procent eind 2021. En dat terwijl de leegstand in Enschede op dit moment 4,9 procent is. "We praten dan over vijftig panden die leeg staan. Dat is vrijwel frictieleegstand."

Maar ook in de maanden maart, april en mei hadden de ondernemers in Enschede het moeilijk. "Toen was er ook geen markt en die is heel belangrijk voor Enschede. Daar komen heel veel mensen uit Duitsland naartoe", aldus Hoek. Ondernemer Jordi Lever van de Broodbode bevestigt dat. "Toen hebben we het heel rustig gehad. Maar toen we weer fatsoenlijk open konden, hebben we een goede beurt gemaakt."

"De drukte in de stad is er toch. Ongeacht of het doordeweeks is of in het weekend", zegt Lever. Hoek ziet de drukte ook weer toenemen in zijn stad. Vooral op de zaterdag. Daarom wil hij een tegengeluid laten horen. "Ik heb echt het gevoel dat ik voor Enschede moet opkomen. We proberen er met elkaar wat moois van te maken en dan doet zo'n onderzoek je eigenlijk tekort."