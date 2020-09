Inwoner Enschede heeft last van sportpark en gaat helemaal los bij Raad van State

“Elke ambtenaar is corrupt. En vooral uw corrupte amice Eric Helder. De Raad van State is de wortel van alle kwaad. U moet zich schamen.” Zo beschreef een inwoner van Enschede de Raad van State vandaag tijdens een hoger beroep over overlast van sportpark De Zweede in Boekelo.

Staatsraad Hans Venema hoorde de lange tirade vol beledigingen voor hem en zijn collega Eric Helder onbewogen en uiterst respectvol aan. Het was hem wel duidelijk dat de bezwaarmaker zeer gefrustreerd is over de rechtspraak en helemaal geen vertrouwen meer heeft in de Raad van State. Toch stapte dezelfde man weer naar de Raad voor hulp in zijn gevecht met de gemeente Enschede over overlast van de licht- en geluidsinstallatie op het sportpark aan de Boekelosestraat.

Overigens heeft hij daarmee ook andere bedoelingen. “Ik wil deze zaak voor het Europese Hof brengen.” Zijn raadsman leverde ook een bijdrage met een betoog dat de Raad van State onafhankelijk moet worden van de politiek. Dat is volgens hem lastig met zoveel voormalige politieke kopstukken die nu rechter bij de Raad zijn geworden.

Bezwaren sportpark

Maar op al die kritiek en niet onderbouwde aantijgingen ging de Raad niet in. “U heeft allerlei vragen, die ga ik niet beantwoorden”, reageerde raadsvoorzitter Venema. De Raad moet alleen maar oordelen over de bezwaren die zijn ingediend over de afwijzing van de gemeente Enschede om maatregelen te nemen tegen de overlast van het sportpark. Ook de achteraf verleende omgevingsvergunning om de installatie op het sportpark te legaliseren, zal door de Raad worden beoordeeld.

Eén punt heeft de bezwaarmaker mogelijk wel. Zijn verzoek om maatregelen te nemen tegen de overlast was door de gemeente afgewezen, omdat er inmiddels een omgevingsvergunning was verleend. Daarmee zou de overlast aan banden zijn gelegd. Volgens de bezwaarmaker is vooral de lichthinder bij zijn woning helemaal niet beoordeeld. “Dat was alleen een papieren onderzoek”, stelt zijn raadsman. Een onderzoek dat is uitgevoerd zonder te kijken op de plek waar de lichthinder wordt ervaren.

De Raad doet over zes weken uitspraak.