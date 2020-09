Personeel gezocht! Door coronacrisis zoekt Preston Palace extra krachten

Een horecagelegenheid die tijdens de huidige coronacrisis extra personeel zoekt. Dat klinkt niet logisch in een periode waarin de horeca en veel andere branches forse financiële klappen moeten incasseren. Toch wil Preston Palace in Almelo het personeelsbestand uitbreiden.

Het resort heeft meer personeel nodig. En hoe gek dat ook klinkt, komt dat juist door de coronacrisis. "In de restaurants die we al hadden, konden we minder mensen ontvangen vanwege de anderhalvemeterregel. Daarom hebben we extra restaurants bijgebouwd", legt Agnes Pots van Preston Palace uit.

Meer handelingen

Daarnaast is er volgens Pots sowieso meer personeel nodig. "Mensen worden bij de ingang van het restaurant opgewacht, er moeten reserveringen worden gedaan en zo zijn er nog meer extra handelingen die we door de maatregelen moeten uitvoeren."

Toch heeft het bedrijf tijdens de slimme lockdown afscheid van personeelsleden moeten nemen. "Toen hebben we een aantal mensen die we eigenlijk wel wilden houden geen contractverlenging gegeven. We hadden op dat moment ook helemaal geen zicht op wat zou komen", verklaart Pots.

Wervingscampagne

Om het bedrijf van nieuwe krachten te voorzien is er een wervingscampagne gestart. Zo zijn er langs de wegen in Almelo en omgeving displays te zien, staan er advertenties in de regionale kranten en hebben ze een vacaturesite in het leven geroepen.