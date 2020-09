Vijf jaar Twentse ambassade: "Nu ook Amerika veroveren"

In 2015 opende de eerste Twentse ambassade in Amsterdam. Vijf jaar later zijn er vestigingen in Rotterdam-Den Haag, Maastricht-Aachen, Curaçao en Suriname. Plannen om een ambassade in de Verenigde Staten te openen liggen klaar.

In 2013 begonnen initiatiefnemers Danny de Vries en Rob Dieleman met maandelijkse netwerkbijeenkomsten in Amsterdam. De aankoop van een pand midden in het centrum van de hoofdstad waren toen net stukgelopen. Twee jaar later is er eindelijk een pand gevonden aan de Herengracht en is de eerste echte Twentse ambassade een feit.

De Twentse Ambassade wil het belang van Twente onder de aandacht brengen bij ondernemers in de rest van het land en daarbuiten. Tegelijkertijd wil het ook op toeristisch gebied fungeren als Twente Promotor. "Het is een uniek concept dat we op deze schaal nog nergens gezien hebben", zegt directeur Danny de Vries.

Internationale droom

Volgens De Vries heeft het concept ook in het buitenland al het nodige opgeleverd voor de Twentse ondernemers: "We mochten mee op internationale handelsmissie, met Amsterdamse ondernemers. Daar maken we dan dankbaar gebruik van. Een Amsterdamse deur gaat in het buitenland nou eenmaal net even wat makkelijker open dan een Twentse deur".

Twentse ambassades zijn er inmiddels in Curaçao en Suriname, maar in de toekomst zouden er zomaar meer over de grens kunnen komen. De Vries: "Mijn droom is dat we overal ter wereld Twentse ambassades hebben. Met een ambassadeur. Zo kan je over de hele wereld die ambassades met elkaar verbinden en op wereldniveau het verschil maken. Maar daarvoor hebben we wel hulp nodig van overheden en instanties".

Oost en west

De Twentse Ambassade werd vijf jaar geleden geopend door Ank Bijleveld. De huidige minister van Defensie was destijds nog Commissaris van de Koning. "Dit is voor mij als thuiskomen", zei Bijleveld vanmiddag. "Ik vind het heel belangrijk dat we kunnen laten zien hoeveel prachtige producten en bedrijven er zijn in Twente."

Volgens Bijleveld heeft de Twentse ambassade als effect dat mensen even aan het denken worden gezet. "En dat de afstand tussen oost en west iets kleiner wordt. Gevoelsmatig is die altijd nog wel groot. Wij Tukkers gaan eerder naar Den Haag dan omgekeerd, maar zo brengen we het een stukje dichterbij."

Feestje

Vandaag wordt er een feestje gevierd in de Rotterdamse Markthal waar de Twentse ambassade een streekproducten verkoopt. Vanwege corona is er een beperkt aantal gasten uitgenodigd.