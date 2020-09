Waterschap Vechtstromen investeert miljoenen euro's in meerdere projecten

In totaal investeert het waterschap van 2021 tot en met 2024 183 miljoen euro in de regio. Hiermee geeft het waterschap een antwoord op de uitdagingen voor het waterbeheer in de regio, een impuls aan de waterbouw en regionale economie en draagt het waterschap bij om goed en groen uit roerige tijden te komen.

Uitdagingen en keuzes

Volgens watergraaf Stefan Kuks en dagelijks bestuurslid financiën Wim Stegeman heeft Vechtstromen te maken met grote uitdagingen.

"Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn hiervan een levend bewijs. Het vraagt om een nieuwe balans in te nat en te droog in ons waterbeheer", zegt Kuks.

Belangrijke investeerder

Bestuurslid Stegeman zegt ook de financiën in de gaten te houden. "Tegelijkertijd willen we de hoogte van onze belastingtarieven zeer zeker niet uit het oog verliezen. Want we zijn nu één van de waterschappen in Nederland met de laagste belastingtarieven en we willen een belangrijke investeerder en werkgever in de regio blijven. Dat vroeg om keuzes van het algemeen bestuur, zeker met coronapandemie en de stikstofcrisis in ons achterhoofd."