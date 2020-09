Boeren en natuurorganisaties Twente tekenen landschapsdeal

Door samenwerking het Twentse coulisselandschap behouden. Dat is wat onder meer LTO Noord-Oost Twente, Landschap Overijssel en de Stichting Behoud Twentse Landschap in een landschapsdeal willen bereiken.

"Liefde voor het landschap, dat is wat de boeren, bewoners en natuurorganisaties in Twente aan elkaar verbindt." Zo begon vanmorgen directeur Eibert Jongsma van Landschap Overijssel de bijeenkomst. In de zaal zaten LTO-leden, wethouders, natuurorganisaties, landgoedeigenaren en bewoners. "Er komt veel op ons af. We moeten biodiversiteit versterken, stikstof verminderen, energie opwekken, het water moet beheerd worden en we willen het unieke Twentse landschap behouden. Dat lukt alleen als we het samen doen."

LTO Noord-Oost Twente

"Het lijkt vaak alsof boeren en natuurorganisaties recht tegenover elkaar staan", zegt melkveehouder en LTO-bestuurder Sjoerd Ribberink. "Maar als je met elkaar om tafel gaat, kom je snel tot de ontdekking dat we over veel zaken hetzelfde denken. Daarom tekenen wij deze landschapsdeal."

Communicatieplan

Het doel van de landschapsdeal is dat er vanuit de organisaties die meedoen, een gezamenlijk communicatieplan komt hoe het beheer tot stand komt. "Houtwallen zijn een essentieel onderdeel van het landschap in Twente. Als er bomen in een houtwal gekapt moeten worden, levert dat veel emotie op bij burgers. Totdat ze ontdekken dat het juist de biodiversiteit versterkt als we hier en daar een boom weg halen en de houtwallen verjongen waardoor er meer verschillende planten en dieren op af komen", legt Eibert Jongsma van Landschap Overijssel uit.

Houtkap

"Als ik als boer bezig ben met het kappen van die bomen, worden mensen soms boos. Maar door nu samen met de natuurorganisaties daar een duidelijke communicatie over naar buiten te brengen, hopen we dat burgers snappen waarom we het doen."

Pluim

Daarom heeft Landschap Overijssel een houten bordje gemaakt, met daarop een pluim. "Die kan de boer, die volgens het afgesproken natuurbeleid de houtwallen onderhoudt, ontvangen en aan een boom hangen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat hier een samenwerking plaatsvindt tussen de boer en de natuurbeheerders."

Samenwerking

Dit betekent niet dat boeren en natuurorganisaties het over alles eens zijn. "Maar door elkaar op te zoeken en gesprekken te voeren, komen we wel tot elkaar."