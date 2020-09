Van der Breggen verovert wereldtitel tijdrijden na zware val topfavoriete Dygert

Anna van der Breggen heeft voor de eerste keer in haar loopbaan goud veroverd op het WK tijdrijden. De Zwolse renster profiteerde van een fout van regerend wereldkampioene Chloé Dygert, die wederom af leek te stevenen op het goud, maar de Amerikaanse vloog in een bocht over de vangrail en kon prolongatie vergeten.

De Zwitserse Marlen Reusser was vijftien seconden langzamer dan Van der Breggen en pakte zilver, de plak die Van der Breggen al vier keer in haar carrière greep. Het brons was voor landgenote Ellen van Dijk. Van der Breggen klokte op het 31,7 kilometer lange parcours in het Italiaanse Imola een tijd van 40 minuten en 20 seconden en was daarmee de snelste.

Crash

Halverwege leek er niets aan de hand voor Dygert, die een halve minuut sneller was dan Van der Breggen. De Amerikaanse kwam in het tweede deel echter hard ten val en kon haar weg niet vervolgen. Het is nog niet bekend hoe met Dygert gaat.

Wegwedstrijd

Van der Breggen komt zaterdag ook in actie bij de wegwedstrijd. Ook daar geldt ze als een van de favorieten voor de wereldtitel.