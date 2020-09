Ex-cliënten ongerust over vermeende doorstart ontslagen bewindvoerder

Onder ex-cliënten van het Bewindvoerderscollectief is onrust ontstaan omdat ze bang zijn dat dit bedrijf bezig is om onder een andere naam een doorstart te maken. Het commerciële bewindvoerdersbedrijf werd deze zomer door de kantonrechter na een reeks fouten ontslag aangezegd. De directeur van het Bewindvoerderscollectief reageert dat er niets aan de hand is: "Sterker, we stappen helemaal uit de financiële dienstverlening."

Het Bewindvoerderscollectief kwam deze zomer in het nieuws nadat het na een reeks fouten werd ontslagen door de Almelose kantonrechter. Het bedrijf uit Nunspeet had op dat moment ruim 150 cliënten onder z'n hoede, van wie circa de helft uit Overijssel.



Dergelijke commerciële bewindvoerders behartigen de financiën van personen of ondernemers die dat om uiteenlopende redenen zelf niet kunnen. Daarbij gaat het om ondernemers of particulieren die in financiële nood zijn geraakt maar bijvoorbeeld ook gehandicapten of mensen die kampen met verslavingsproblemen.

Onrust

Gedupeerde cliënten meldden zich ongerust bij RTV Oost nadat ze ontdekten dat er een nieuw bedrijf op de markt actief is: het Budget Advies Centrum Nederland (BAC). Dit zou worden gerund door vrijwel dezelfde directie als het ontslagen Bewindvoerderscollectief. De ex-cliënten vrezen daarom dat er opnieuw een groep toch al kwetsbare mensen gedupeerd wordt. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het BAC inderdaad wordt bestierd door twee van de vier directieleden van het ontslagen Bewindvoerderscollectief.

Brancheorganisatie

Directeur Harold de Graaf van de overkoepelende Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) laat weten dat het BAC niet in overtreding is: "Ik heb de website geraadpleegd en daaruit blijkt dat zij zich niet bezighouden met bewindvoering, maar met budgetadviezen. Dat is een andere tak van sport, waarvoor je geen officiële toestemming hoeft te hebben van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Budgetbeheer speelt zich zodoende af buiten het zicht van de toezichthoudende instanties."

Nog in de lucht

Opvallend is overigens wel dat de website van het ontslagen Bewindvoerderscollectief nog altijd in de lucht is. Volgens een woordvoerder van de rechtbank Overijssel komt dit doordat het bedrijf officieel nog niet is opgeheven: "De kantonrechter in Overijssel heeft de bewindvoerder ontslagen en dat is gevolgd door vrijwel alle kantonrechters elders in het land. Het is echter zo dat Bewindvoerderscollectief nog enkele zaken heeft lopen bij de rechtbank Oost Brabant en Den Haag."

Reactie directie

Het Bewindvoerderscollectief wordt gerund door een broer en zus nadat het bedrijf in een eerder stadium door hun ouders was opgericht. Volgens de directeur is het nieuwe Budget Advies Centrum begin dit jaar opgericht: "Dus nog voordat de problemen begonnen bij ons andere bedrijf. Het idee was om twee bedrijven naast elkaar te hebben: het BAC en het Bewindvoerderscollectief."



Het Bewindvoerderscollectief raakte volgens de directeur echter vervolgens in de problemen nadat een van de medewerkers de situatie boven het hoofd was gegroeid. "Onder meer bij het aanvragen van bijzondere bijstand bij gemeenten. Die fouten hebben we ook erkend en deze cliënten zijn financieel schadeloos gesteld."

Volgens de directeur worden beide bedrijven nu op korte termijn opgedoekt: "Door de problemen bij het Bewindvoerderscollectief heeft het ook geen zin meer door te gaan met het budget adviescentrum. We zijn momenteel bezig de laatste zaken af te wikkelen en dan stoppen we met beide ondernemingen. In die zin kan ik ongeruste mensen dus geruststellen: mijn zus en ik gaan beiden wat anders doen dan financiële dienstverlening. Mijn zus werkt intussen in de zorg en ik ben zoekende. Maar er is dus geen sprake van een doorstart van het Bewindvoerderscollectief onder een andere naam."