Digitalisering en corona: videobellen met artsen en practicum op afstand

Net als alle andere onderwijsinstellingen worstelde de UT met de coronamaatregelen. Een groot deel van verschillende studies bestaat namelijk uit het doen van practicum, waarbij studenten samen in een lab moeten zijn om met de onderzoeksopstelling te werken.

Maar vanwege de coronamaatregelen kon dat niet meer. Daarom bedacht de universiteit een alternatief: practicum op afstand. De laptops van studenten zijn verbonden met verschillende apparaten in laboratoria, vanaf hun laptop kunnen ze die apparaten bedienen. "Deze manier laat goed zien hoe opleidingen innovatief bezig zijn", schrijft de UT in een persbericht.

Stroomversnelling

Ook ziekenhuizen breken hun hoofd over de maatregelen. Het Medisch Spectrum Twente in Enschede begon weliswaar voor de crisis al met videoconsulten, maar door de uitbraak van het virus kwam het proces in een stroomversnelling. "We moesten noodgedwongen meer videobellen. Door de crisis zien we dit nu meer als een mogelijkheid, het wordt het nieuwe normaal", vertelt een woordvoerster.

De afdelingen reumatologie en maag-, darm- en leverziekten begonnen met het experimenteren met videoconsulten. "Er bestond koudwatervrees. Een arts vond dat een slechtnieuwsgesprek niet via een videoverbinding kon, maar door corona moest het. En dat pakte goed uit. De boodschap bleef naar, maar de patiënt was in een vertrouwde omgeving en omringd door partner of kinderen."

De proef beviel dan ook goed en wordt de komende tijd verder uitgerold over alle afdelingen. Het is overigens voor patiënten niet verplicht. Wie het niet ziet zitten om te videobellen, kan alsnog langskomen. Voor bepaalde afspraken, zoals een hartfilmpje, moet je sowieso naar het ziekenhuis.