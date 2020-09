Nieuwe hoofdsponsor voor basketbalsters Jolly Jumpers

De basketbalclub uit Tubbergen is enorm enthousiast over de samenwerking. "Wij zijn zeer blij met deze ontwikkeling van partnering en vinden dit een mooi voorbeeld hoe partnering kan groeien. Eigenaar Harold Hofhuis is geen onbekende voor de vereniging. Al jaren ondersteunt hij het team met zijn Installatiebedrijf Eppink", zegt Ard Mulder, actief binnen de sponsorcommissie van Jolly Jumpers.

Volgende stap

"Uni-mount is een innovatief bedrijf met een schitterend product, wij zijn dan ook blij dat we ons partnerschap hebben kunnen laten groeien. Gezamenlijk kunnen we het land door en meer bekendheid generen. We zijn dan ook trots dat we met hem de volgende stap hebben kunnen nemen", aldus Mulder.