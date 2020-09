Jans doet beroep op supporters FC Twente: "Aanmoedigen en beschaafd juichen"

Ron Jans zou vrijdagavond tegen zijn oude club FC Groningen niets liever willen dan spelen in een volle Grolsch Veste, maar de oefenmeester beseft dat dit in de huidige tijd onmogelijk is. Hij roept de supporters van FC Twente dan ook op zich aan de coronaregels te houden die gelden in voetbalstadions, zodat zijn elftal ook de komende periode in ieder geval nog de steun heeft van een deel van de fans.

"Sinds mijn komst naar De Grolsch Veste besef ik heel goed wat dat is: Tukkers, Twente... Dat is echt geweldig. Maar de besmettingen in Nederland nemen toe. Ik hoop dat de supporters ons aanmoedigen en beschaafd juichen, maar wel binnen de grenzen van de coronaregels", zegt Jans. "Het is geweldig om met dit publiek te voetballen en we willen niet dat dit straks niet meer kan."

Geen garanties

FC Twente is het seizoen sterk gestart met een zege op Fortuna Sittard (2-0) en een gelijkspel bij Feyenoord (1-1). In beide duels kwam de formatie van Jans al vroeg op voorsprong, maar dat biedt uiteraard geen garanties voor vrijdagavond. "Groningen is echt een heel goede, gestructureerde ploeg, die weinig goals tegen krijgt. Dat maakt het lastig. We moeten laten zien dat we aan de bal beter zijn dan dat we tot nu toe hebben gedaan."

Brama en Robben

Waar de Enschedeërs weer kunnen beschikken over captain Wout Brama, moet FC Groningen het doen zonder de aanvoerder en sterspeler: Arjen Robben. Hij viel twee weken geleden bij zijn rentree in de Eredivisie al vroeg geblesseerd uit. "Ontzettend jammer", stelt Jans. "Hij is misschien wel het grootste icoon van FC Groningen. Ondanks dat hij het elftal natuurlijk sterker maakt, is het wel leuk om tegen hem te spelen", luidt zijn besluit.

RTV Oost

Het duel tussen FC Twente en FC Groningen vangt vrijdagavond aan om 20.00 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.