Documentaire 'sektemeisje' Hannelore op landelijke tv

De documentaire 'Hannelore, het meisje uit de sekte', die eerder al te zien was bij RTV Oost, wordt nu ook uitgezonden op de landelijke televisie. Nieuw is dat ook Hannelore's vader aan het woord komt en de oom en tante, die haar opvingen nadat ze uit de klauwen van de sekte was bevrijd. De reportage is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige boek van de Hengelose auteur Frank Krake. Die is vandaag opnieuw in Den Haag om aandacht te vragen voor het probleem rond sektes in Nederland.

Het bizarre avontuur van Hannelore maakte eerder dit jaar erg veel los. Vooral omdat ze in het boek openhartig vertelt over de wantoestanden binnen de sekte. Over het hersenspoelen, het drogeren en het seksueel misbruik door de grote sekteleider, die zich De Profeet liet noemen. RTV Oost besteedde daar destijds uitvoerig aandacht aan.

Klooster

Het meisje kwam via haar ouders op 3-jarige leeftijd in contact met de Gemeente Gods en bracht een groot deel van haar jeugd door in de geloofsgenootschap van de gevreesde en later veroordeelde sekteleider Sipke Vrieswijk. Daarbij verbleef ze jarenlang in een klooster in Gelderland. Van daaruit werd ze ontvoerd naar Israël en Cyprus, waarna ze uiteindelijk werd bevrijd dankzij de inspanningen van politieman Peter Withag uit Tubbergen.

Vervolgens werd ze opgevangen door haar oom en tante uit Vriezenveen. Daarna woonde ze nog in Zwolle, waarna ze later naar Drenthe verhuisde. Nieuw in de documentaire, die zaterdag op NPO2 is te zien, is dat ook Hannelore's oom en tante aan het woord komen.

Ook Hannelore's vader doet voor het eerst uitgebreid zijn verhaal.

Sektes in Nederland

De Hengelose boekenschrijver Frank Krake deed voor het levensverhaal over Hannelore uitvoerig onderzoek naar het fenomeen van sektes in Nederland. Daaruit werd duidelijk dat ons land nog altijd tientallen van dergelijke extreem religieuze groeperingen kent en dat dit aantal de laatste tijd toeneemt. Uitgerekend kort daarvoor had de overheid het meldpunt Sektesignaal opgeheven.

Krake en Withag zijn deze donderdag in Den Haag om de opheffing van het meldpunt onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek. De auteur en de Twentse agent zijn daar op uitnodiging van Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD), dat zich eerder sterk maakte voor de bestrijding van sektes.



De documentaire wordt zaterdag om 19.15 uur uitgezonden op NPO2.