Brandstichter natuurgebieden Twente nog twee jaar in tbs

De rechtbank in Almelo heeft de tbs van een 30-jarige brandstichter uit Denekamp met twee jaar verlengd. De man werd drie jaar geleden veroordeeld voor een serie brandstichtingen in het buitengebied van Denekamp.

De branden veroorzaakten niet alleen veel schade, maar ook gevaar voor mensen. Zo moesten huurders van een vakantiewoning aan de Holtweg bij Beuningen rennen voor hun leven toen bleek dat een van de branden op nog geen dertig meter van het huisje was aangestoken.

Onvermijdelijk

Dat de inmiddels 30-jarige pyromaan uiteindelijk tegen de lamp liep was onvermijdelijk. Zijn auto werd meermaals bij branden gespot, een boswachter wist uiteindelijk het kenteken van de auto te noteren.

Tijdens de rechtszaak drie jaar geleden werd duidelijk dat de Denekamper in zijn vriendengroep de bijnaam 'Pyro Boy' had en er gegrapt werd dat hij oefende in het wegrennen voor de politie. Ook was de 30-jarige steeds de eerste die in een WhatsApp groep berichtte over de branden.

De man zit inmiddels twee jaar in een kliniek waar voorzichtig vooruitgang wordt geboekt. Volgens de kliniek gaat het nog wel een tijd duren voordat de 30-jarige terug kan naar huis. Dat laatste is wat de man het liefste wil. Het leven in de kliniek, waar het eten volgens hem 'smerig' is en hij wel werkt maar er niet voor betaald krijgt.

Over twee weken doet de rechtbank in Almelo uitspraak