GGD voert aantal coronatests in Twente op naar 1.100 per dag

De GGD Twente voert het aantal coronatests op. Vanaf aankomende maandag kunnen per dag 1.100 Twentenaren zich laten testen. Daarvoor wordt een extra 'testlijn' opgezet bij de huidige testlocatie in Goor.

Nu kunnen er 950 mensen per dag getest worden in Twente. Het gaat dus om een kleine verhoging van het aantal tests, 150 per dag. Dat is niet genoeg om aan de vraag te voldoen, maar de GGD is daarvoor afhankelijk van het kabinet, die op haar beurt naarstig op zoek is naar meer labcapaciteit.

Verder ophogen

"We proberen het aantal beschikbare testen de komende weken nog verder op te hogen", zegt Erik Maarsingh van de GGD Twente. "Daarnaast zijn er een aantal alternatieve testlocaties die op kleine schaal georganiseerd worden, met name bij verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Dat ontlast onze teststraat, dus dat is heel mooi."

Die alternatieve testlocaties hanteren dezelfde testen als de GGD. "Zij willen hun medewerkers graag snel laten testen en dat kan op deze wijze", aldus Maarsingh.

Zorgmedewerkers

Sinds afgelopen maandag kunnen leerkrachten en zorgmedewerkers zich met voorrang laten testen. Daar wordt in Twente ook 'goed gebruik van gemaakt', aldus Maarsingh, al kan hij geen aantallen noemen.