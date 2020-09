Spunck: Cultuur bij RTV Oost

Zo eigenwijs als Pippi is, zo eigenwijs is het cultuurprogramma Spunck van RTV Oost ook. Op zoek naar wat kunst is. Spunck met een C, de C van Cultuur, de C van eigenwijs…

Pippi Langkous. Wie kent haar niet, dat eigenwijze meisje met de brutale vlechtjes. Gecreëerd door Astrid Lindgren in 1945, maar nog steeds van deze tijd. Taalkundig staat Pippi met beide benen op de grond, en dan mag je ook gewoon een nieuw woord verzinnen: spunk. In haar woonplaats zoekt ze naar spunk, bij de bakker, de ijzerwinkel, de dokter, op straat, in het bos en bij tweede oude dametjes thuis. Uiteindelijk vindt ze op haar eigen tuinpad een heuse spunk!

Spunck

Spunck is ambitieus, Spunck wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Met mooie portretten van kunstenaars, muzikanten en theatermakers. Maar ook met een open podium waar iedereen kan optreden, een tour door Overijssel, podcasts… plannen die op dit moment worden uitgewerkt en waar je in de nabije toekomst meer van gaat horen. Eén ding is echter zeker, we starten met een serie prachtige portretten van negen culturele vrouwen, vanaf 4 oktober op TV Oost.

Negen portretten

Vanaf 4 oktober zie je in Spunck veel vrouwelijke power. Negen portretten van culturele girls die hard werken aan dat wat ze het liefste doen: muziek maken, schilderen, scheuren, trainen, spelen. Vaak runnen ze ook een gezin. Stuk voor stuk zijn het vrouwen met een boodschap, zoals jij en ik. Omdat ze zo zijn, omdat ze zo kiezen en om wat hen overkomt.

Annemarie Busschers is zo’n powergirl bijvoorbeeld; zij maakte altijd al nietsontziende meer dan levensgrote portretten. Begin dit jaar werd ze met borstkanker geconfronteerd en ze vecht voor haar leven. Esther Groenenberg zingt dit najaar, met muzikant en man Dirk Schreuders, in de theaters met theatermaker Magda Nij Bijvank in Held Voor 1 Dag. Prachtige liedjes en verhalen over de held die iedereen -vaak ongezien- is. En over wat het corona-tijdperk heeft gebracht. Of de immense klus waar Sonna Krom aan begonnen is, een schuttersstuk: haar masterpiece die een ode aan de FC Twente-fan is.

En zo is elke vrouw in deze serie stoer, aardig, kwetsbaar, sterk, innemend, lief en interessant. De voorlopige line-up: portrettist Annemarie Busschers, zangeres en componist Esther Groenenberg, de kleurrijke kunstenaressen Sonna Krom en Anneke Wilbrink, de bekende klassiek zangeres Esther Pierweijer, de inventieve theatermaker Karine Roldaan, stoere stoomlocomotief-Museumdirecteur Gemma Boon, drummer en kunstenares Charel Meulensteen en fotografe Gerlinde Schrijver.

De Spunck cultuurportretten zie je vanaf zondag 4 oktober op TV Oost.