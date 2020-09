Coronabesmettingen onder ouderen in Twente nemen toe: "Houd afstand"

Het aantal coronabesmettingen loopt ook in Twente flink op. Afgelopen week werden 224 Twentenaren positief getest op het coronavirus. Waar eerst vooral jongeren besmet waren, ziet de GGD nu ook steeds meer ouderen die het virus onder de leden hebben.

"Je ziet nu heel duidelijk een verschuiving van de jongeren naar de ouderen", zegt Erik Maarsingh van de GGD Twente. "Een paar weken geleden waren met name de 15- tot 25-jarigen in beeld. Nu zie je daar een verschuiving naar boven de 60 jaar, de ouders van deze groep. Dat heeft er toch mee te maken dat mensen dichterbij elkaar komen, dan is het een automatisme dat ouderen ook besmet raken."

Jongeren steken ouderen aan

De GGD drukt ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid op het hart om zich goed aan de coronaregels te blijven houden. "Ik wil hen nadrukkelijk oproepen om de afstand goed te bewaren en goed de handen te wassen", zegt Maarsingh. "Want de oudere groep is vaak veel kwetsbaarder en moet eerder in het ziekenhuis worden opgenomen."

Steken de jongeren dat de ouderen aan? Maarsingh: "Dat is uiteindelijk wel zo. Jongeren gingen in de zomervakantie veel met elkaar om, maar nu het mooier weer langzaam voorbij is, gaan ze weer meer binnenshuis en ontstaan daardoor meer besmettingen bij de oudere groep."

Vanwege de oplopende besmettingen onder ouderen ziet de GGD dat deze groep zich sinds ruim anderhalve week ook veel meer laat testen op het virus.

De curve schiet echt omhoog. Er is nog geen enkel zicht op een afbuigend effect GGD Twente

Fors meer coronabesmettingen

De coronabesmettingen lopen in Twente in rap tempo op, al ligt de regio nog ver onder het gemiddelde dat nu in de Randstad geldt. Werden begin september nog 0,4 procent van de mensen positief getest, inmiddels is dat opgelopen tot 4,7 procent.

"Natuurlijk is dat zorgelijk. Dat is twaalf keer zo hoog", zegt Maarsingh. "De curve schiet echt omhoog. Er is nog geen enkel zicht op een afbuigend effect."