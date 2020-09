Marinus is 82 jaar lid van Enschedese voetbalclub

Als iemand weet wat clubliefde is, dan is het de 92-jarige Marinus wel. Hij is al bijna zijn hele leven lid de Enschedese voetbalclub Phenix. "Zelfs als ik aan het werk was, reed ik iedere dag even langs de club."

Waarom Marinus de rood-blauwe kleuren zo'n warm hart toedraagt, weet hij niet. "Dat gaat vanzelf. Daar word je mee geboren."

Talent

Het begon allemaal toen Marinus tien jaar was. Hij voetbalde veel op straat en op de club. De sport was en is een groot deel van zijn leven. Of hij talent had, weet Marinus niet. "Ik kon wel aardig met dat balletje omgaan, maar een goalgetter was ik niet."

De leukste tijd beleefde het erelid toen hij in het tweede seniorenteam speelde. "Toen speelde het tweede hoger dan het eerste. In die tijd kwamen de kantines op en onze coach hield wel van een goed glas bier."

In de derde helft blonk Marinus pas echt goed uit . "De vrouw was het er niet altijd mee eens als ik hier tot een uur of twee, drie zat. Maar zo gaat dat, het kan uitlopen", lacht Marinus.



42 jaar

Na 42 jaar vond de Enschedeër het wel genoeg. Hij besloot te stoppen. Die week erop waren er wat afmeldingen en dus ging hij opnieuw het veld op. "En toen heb ik er nog eens 40 jaar aangeplakt", vertelt hij trots.

Inmiddels voetbalt Marinus niet meer, maar hij blijft zijn club trouw. Waar de contributie toen hij begon 2.5 cent per week bedroeg, is dat nu wat hoger. Toch blijft hij het betalen. "Toen ik werd benoemd tot erelid hoefde ik geen geld meer te betalen, maar dat heb ik altijd nog gedaan."

Vooral om zijn club een warm hart toe te dragen, want hij komt er nog maar al te graag. "De rood-blauwe kleuren, daar wil je in sterven als het ware."