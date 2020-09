Tommy Stroot verruilt FC Twente voor VfL Wolfsburg

"Het is toch wel een droom die uitkomt voor mij", zegt Stroot. "Het is altijd onze ambitie om speelsters naar een hoog niveau te brengen, het Nederlands elftal of de top van Europa. Nu ben ik diegene die zelf deze stap mag maken. Ik ben heel blij met deze kans en dankbaar dat FC Twente mee wilde werken."

Vroeg duidelijkheid

Stroot is blij dat er al in vroeg stadium duidelijkheid is. "Ik ben nu bezig aan mijn vijfde seizoen bij FC Twente. Ik heb hier altijd fantastisch gewerkt en de ervaring die ik hier heb opgedaan heeft mij als trainer beter gemaakt. Uiteraard ligt de focus dit seizoen bij FC Twente Vrouwen. Deze beslissing zal dan ook geen enkele invloed hebben op de prestaties", aldus Stroot.

Stroot werd in 2016 aangesteld als hoofdtrainer van FC Twente Vrouwen, hij volgde Arjan Veurink op bij de club. Stroot was daarvoor vier seizoenen trainer van het Duitse SV Meppen. In 2019 werd Stroot landskampioen met FC Twente Vrouwen en veroverde afgelopen seizoen de Eredivisie Cup. In 2016 en 2019 reikte FC Twente Vrouwen tot de achtste finales van de UEFA Women’s Champions League. Afgelopen jaar werd het daarin uitgeschakeld door de latere finalist VfL Wolfsburg.