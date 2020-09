Gedeputeerde Boerman en minister Van Nieuwenhuizen om tafel over aanpak N35

Boerman is positief gestemd over de afspraak, die met de minister voor volgende maand staat over de aanpak van de N35. "De minister wordt van alle kanten belaagd over de N35. Zowel vanuit ondernemers als vanuit de provincie. We gaan proberen daar een succes van te maken."

Toename verkeer

Boerman wil graag tussen Wijthmen en Nijverdal twee keer twee rijbanen, een maximumsnelheid van 100 en ongelijkvloerse kruisingen. Dat is nodig, omdat het verkeer op de weg de afgelopen jaren flink is toegenomen. Maar het kan nog wel tien jaar duren voordat de schop in de grond gaat.

En dat laat Boerman niet zomaar gebeuren. "Ik wil, net als bij de A1, met middelen van de provincie versneld de N35 aanpakken. En met mij vele anderen, dus laten we even doorpakken."

Geen haast

Maar de minister leek toe nu toe minder haast te hebben. Dat baarde Boerman zorgen, maar inmiddels lijkt hij meer hoop te hebben. "We nodigen de minister keer op keer uit en wijzen haar op de doorstroming en leefbaarheid in de regio. Hier moet echt iets gebeuren. Het is toch van de gekke dat een rijksweg door een dorp loopt, dat moet je niet willen."

Van Nieuwenhuizen geeft alleen nog niet thuis. "Ik begrijp dat jullie met smart uitkijken naar nieuws over de N35, maar ergens in oktober praten we verder", reageert ze.