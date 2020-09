Justitie eist 3 jaar cel tegen voortvluchtige overvaller bejaarde vrouw Haarle

Voor de rechtbank in Almelo is een celstraf van 3 jaar geëist tegen een 23-jarige man uit Den Bosch. Hij is volgens justitie het brein achter de brute overval vorig jaar op een 75-jarige vrouw uit Haarle. De verdachte was niet bij zijn rechtszaak, hij is na zijn aanhouding op de vlucht geslagen en is sinds anderhalf jaar spoorloos.

De 23-jarige man werd vorig jaar door het gerechtshof voor een paar dagen uit voorlopige hechtenis geschorst om afscheid te kunnen nemen van zijn stervende grootvader. Die zou in Den Bosch wonen maar naar nu duidelijk is geworden reed de 23-jarige naar een vliegveld in Duitsland en reisde naar Turkije waar zijn grootvader woonde.

Eigen bedrijf

Sinds dat moment is de 23-jarige spoorloos. In een brief die zijn advocaat voorlas werd duidelijk dat hij ook geen zin heeft om weer in handen van de politie te komen. Triomfantelijk beschreef de man dat hij zag hoe er door politiemensen peilbakens onder auto's van zijn broers werden geplaatst.

De 23-jarige wil niet opgepakt worden schreef hij, omdat hij inmiddels een succesvol bedrijf is begonnen. Het zou gaan om een bedrijf dat glasvezelkabels aansluit en volgens de man heeft hij meerdere mensen in dienst. De verdiensten zouden uitstekend zijn.

Meer overvallers

Hoewel bij de overval meerdere personen betrokken waren is de 23-jarige de enige verdachte die is aangehouden. Een tas met spullen uit de woning van het slachtoffer werd in zijn woonplaats gevonden. Ook werd duidelijk dat er met zijn telefoon gebeld was met familie van het slachtoffer in de hoop de pincode van een gestolen pas te achterhalen.

Pakketje bezorgd

Na het traceren van zijn telefoon bleek dat de 23-jarige een paar dagen voor de overval als bezorger een pakketje had afgeleverd bij de woning in Haarle. Bij het afleveren had hij opgevangen dat de zoon van de vrouw op vakantie ging.

Na zijn aanhouding bekende de 23-jarige dat hij die informatie deelde met enkele 'foute vrienden'. Met die drie 'vrienden' wiens naam hij weigerde te noemen was hij op 6 augustus naar Haarle gereden. Daar waren de drie naar binnen gegaan. Wat ze daar deden zegt de Bosschenaar niet te weten. Uit onderzoek bleek dat er op meerdere plekken ingebroken was kort nadat de man er pakketjes afleverde.

De officier van justitie was gefrustreerd over de houding van de verdachte en vindt dat de man daarom zwaarder bestraft moet worden. Ze hoopt dat de Bosschenaar zo snel mogelijk gepakt wordt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.