80 nieuwe besmettingen in dag tijd in Twente

In Twente zijn er gisteren, in één dag tijd, tachtig nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is het hoogste aantal in maanden tijd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Koploper van de regio Twente was gisteren Oldenzaal met vijftien nieuwe besmettingen. In Haaksbergen, waar begin deze week een coronabrandhaard was, werden gisteren twaalf nieuwe gevallen geregistreerd.

Signaalwaarde op 12,7

De signaalwaarde, waarmee het positief getest aantal mensen per 100.000 inwoners wordt aangeduid, is daarmee verdubbeld. De signaalwaarde stond eerder deze week nog op vijf en is nu gestegen naar 12,7.

De GGD Twente benadrukt dat het om dagkoersen gaat. “Gisteren hadden we veel besmettingen, maar we zien dat het aantal vandaag al een stuk lager ligt. Dus morgen zal de signaalwaarde weer lager zijn”, zegt een woordvoerder van een GGD.

Maatregelen

Reden tot grote zorgen zijn er overigens nog niet: het kabinet voert eventueel strengere maatregelen pas in als de signaalwaarde minimaal een week lang boven de zeven blijft liggen. In Twente is dat nu nog maar één dag het geval.