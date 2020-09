Politiemacht op de been in Westerhaar: arrestaties en huiszoeking na gewapende bedreiging of beroving in Almelo

Politiemacht op de been in Westerhaar (Foto: News United/ Floris Kayim)

Rond 8 uur vanavond was op de carpoolplaats in Almelo vermoedelijk een bedreiging of een beroving waarbij een vuurwapen is gebruikt. Twee inzittenden van een auto zijn even later door de politie gearresteerd aan de Hoofdstraat in Westerhaar.

De auto van de verdachten is voor nader onderzoek in beslag genomen. De twee mannen zijn overgebracht naar arrestantencomplex in Borne. Na de aanhouding is een woning aan de Veenstraat in Westerhaar doorzocht.