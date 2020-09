Hardenberg heeft vanmiddag nieuwe burgemeester

Dat gebeurt in een periode dat het aantal coronabesmettingen in de regio steeds harder oploopt. Offinga liet zich onlangs nog bijpraten door zijn voorganger Peter Snijders, die als burgemeester van Zwolle voorzitter is van de Veiligheidsregio IJsselland. "Dat wordt één van de belangrijkste onderwerpen, maar ik wil ook contact met de samenleving."

Afstand houden

Offinga hamert daarbij nadrukkelijk op afstand houden. De anderhalvemeterregel is heel belangrijk. "Ik ga wel mensen bezoeken, maar met respect voor het houden van anderhalve meter afstand."

Naast goed contact met de inwoners van Hardenberg wil de nieuwe burgemeester van Hardenberg de komende tijd ook energie steken in het opbouwen van een goede verstandhouding met het college en de raad.

Drugsproblematiek

Als Offinga gevraagd wordt naar de belangrijke vraagstukken in zijn gemeente noemt hij de Saksenlijn, de spoorlijn tussen Twente en Groningen. Offinga vindt het een grote uitdaging die belangrijke verbinding gerealiseerd te krijgen. Ook de drugsproblematiek in Hardenberg heeft zijn aandacht.

In juni kregen zo'n tachtig jongeren in Hardenberg een brief omdat ze contact hadden gehad over het kopen van drugs met drugsdealer. "We moeten voorkomen dat het uit de hand loopt", zegt Offinga daarover.

Offinga is de opvolger van Peter Snijders die een jaar geleden naar Zwolle vertrok om daar burgemeester te worden. Het afgelopen jaar werd Snijders waargenomen door Jan Willem Wiggers.