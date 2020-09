Kraker Heracles – PSV, Twente wil ongeslagen blijven, PEC jaagt op eerste zege

U moet het hele weekeinde ervoor uitrekken als u de Overijsselse clubs in het betaalde voetbal wilt volgen. Twente trapt vanavond af tegen Groningen, morgen is het de beurt aan PEC Zwolle tegen Sparta, zondagmiddag is het Heracles-PSV en ’s avonds trappen Volendam en Go Ahead Eagles af.

In deze rubriek zetten we nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles Almelo – PSV

Winnen van PSV is voor Heracles een zeldzaamheid. Het lukte thuis nog maar één keer: vijf jaar geleden werd het 2-1. De overwinning was in meerdere opzichten historisch. Het was destijds de vijfhonderdste wedstrijd in de Eredivisie en door de zege nam Heracles voor even de koppositie over.

Luuk de Jong zette PSV al vroeg op voorsprong, maar nog voor rust bogen Mark Jan Fledderus en Thomas Bruns de achterstand om namens Heracles.

In juni 1963 was de eerste onderlinge ontmoeting in Almelo een spektakelstuk. Heracles vocht tegen degradatie, PSV joeg als koploper op de landstitel. Een ongelukkige eigen goal van Wolfram Arnthof bezorgde PSV een 1-2 voorsprong. Maar Bob Westra redde alsnog een heel belangrijk punt voor de Almeloërs die zich uiteindelijk handhaafden.

Aftrap: zondag 16.45

FC Twente – FC Groningen

Blijft FC Twente ook na drie duels ongeslagen in de Eredivisie? Voor Twente-trainer Ron Jans wordt het een speciaal duel. Hij speelde twee seizoenen bij Groningen (1982 tot 1984), was er maar liefst acht jaar trainer (van 2002 tot 2010) en vervulde er ook nog eens de functie van technisch directeur (2017-2019).

Zo bloedeloos als het laatste duel in Enschede was tussen beide ploegen (0-0), zoveel spectaculaire uitslagen waren er in het verdere verleden.

Die in 2006 bijvoorbeeld. Toen zag Ron Jans ‘zijn’ FC Groningen met 7-1 ten onder gaan in Enschede. Keeper Sander Boschker speelde destijds zijn 424ste wedstrijd en brak daarmee het clubrecord van Epi Drost.

Aftrap: vrijdag 20.00

PEC Zwolle – Sparta

PEC en Sparta hebben allebei nog niet gewonnen dit seizoen. Met Feyenoord en AZ als eerste tegenstanders had PEC ook niet de makkelijkste start. Gezien de resultaten uit het verleden moet PEC de eerste driepunter kunnen pakken; van de laatste tien duels tegen Sparta verloor PEC er maar twee.

Ook als het gaat om de onderlinge trainersresultaten is PEC in het voordeel. Henk Fraser (Sparta) en John Stegeman (PEC) stonden tien keer met hun ploegen tegenover elkaar, slechts één keer won Fraser, dat was het duel Heracles – Vitesse in 2017 (0-1).

Aftrap: zaterdag 16.30

Volendam – Ga Eagles

Beide ploegen kenden een teleurstellende start en staan nog maar op een zege. Go Ahead heeft het de laatste jaren moeilijk op de Dijk. De 1-0 zege in maart vorig jaar (goal Bruno Andrade) was de enige van de laatste tien jaar.

In 1969 was Wietze Veenstra de grote man bij Go Ahead, dat toen tot de subtop in de Eredivisie behoorde. Bij Volendam, dat uiteindelijk degradeerde, werd het een prachtige 0-3 waarbij Veenstra alle drie de Deventer goals maakte.

Aftrap: zondag 20.00

Alle duels zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.