Geen feestjes en knuffels door corona: "Dit moet niet het nieuwe normaal worden"

De thuiszorgmedewerkster herinnert zich de beginperiode van de coronacrisis als angstig. "In het begin was het eng. Ik wil het niet krijgen en cliënten wisten niet goed wat ze moesten doen. Mijn kinderen zeiden dat ik binnen moest blijven en dat zij wel boodschappen voor me zouden doen. Heel raar."

"Ik had met niemand contact"

Wilma wilde blijven werken als thuishulp, maar dat ging niet. Vooral vanwege de angst dat ze een ander zou besmetten. Ze vond het afschuwelijk om haar cliënten in de steek te moeten laten. "Ik heb ervoor gezorgd dat ik in die periode met bijna niemand contact had. Om me heen zag ik mensen vereenzamen. Ik ben echt iemand die van knuffelen houd, maar dat kon niet."

"Wennen doet het nooit"

De 29-jarige Niek van Druten uit Hengelo hoopt dat er snel afscheid kan worden genomen van het nieuwe normaal. "Wennen doet het nooit. Ik wil ook niet dat het went", zegt de Pabo-student. Tijdens de lockdown stopte voor hem alles. Nu loopt hij weer stage op een school en gaat zijn studie online verder. Bijna normaal.

"Ik ben heel blij als het echt weer normaal wordt. Ik snap de regels soms ook niet. Bij de voetbal vliegt het zweet tijdens een wedstrijd in het rond en na afloop moet je met elkaar op 1,5 meter afstand van elkaar zitten op een terras. Ik zie daar de logica niet van in. Ik doe het omdat het moet en omdat het gevraagd wordt. Maar zeker niet omdat ik het leuk vind."

Uit onderzoek van RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord blijkt dat veel mensen net zo denken als Wilma en Niek. De zorgen en angst die er in de beginperiode waren hebben plaatsgemaakt voor berusting. Het is zoals het is. Een ruime meerderheid van de deelnemers (70 procent) aan het onderzoek zeggen dat ze de maatregelen kunnen volhouden totdat er een vaccin is.

Minder mensen maken zich zorgen over hun financiën.

Uit het onderzoek blijkt ook dat we ons minder zorgen maken over de ander. In april hadden we zorgen over iedereen in onze omgeving. Dat gevoel is afgenomen. We maken ons nu vooral zorgen over onze ouders en naaste familieleden en minder om de buurman, buurvrouw of vrienden of kennissen.

Wilma en Niek zeggen dat ze coronamaatregelen kunnen volhouden totdat er een vaccin is. Daarmee sluiten ze zich aan bij een ruime meerderheid van het onderzoek. Verder zien veel mensen het nut van regionale maatregelen. Toch vindt bijna veertig procent dat regionale maatregelen niet boven landelijke maatregelen hoeven te gaan.

Psychologe Suzanne Scheibe van de Rijksuniversiteit Groningen bekeek de resultaten van het onderzoek. Zij begrijpt de omslag in denken die mensen hebben gemaakt wel.