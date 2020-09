Enschede besteedt half miljoen euro extra aan bestrijding armoede

Volgens wethouder Arjan Kampman is armoede voor het college van burgemeester en wethouders één van de belangrijkste onderwerpen en een speerpunt van het collegeakkoord. "We kunnen als gemeente niet de armoede oplossen, maar we doen er alles aan om die ondersteuning te geven die nodig is", zegt Kampman, die ook blij is dat er samengewerkt wordt met meerdere partners.

'Rondkomen met je inkomen'

De plannen staan samengevat in de nota 'Rondkomen met je inkomen'. Volgens de gemeente gaat het over rondkomen met je inkomen in plaats van over armoede, omdat de gemeente wil voorkomen dat ,mensen denken dat er geen mogelijkheden zijn om te participeren of zich schamen.

Voorbeelden van de te nemen maatregelen zijn de uitbreiding van het Kindpakket, het inrichten van '1-loket' en neer bekendheid geven aan wat er allemaal is aan ondersteuning. De gemeente wil mensen met geldproblemen zo vroeg mogelijk bereiken om te voorkomen dat problemen verergeren. Verder worden diverse maatregelen genomen op het gebied van schuldhulpverlening.

Collectieve zorgverzekering

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het gebruik en effect van een collectieve zorgverzekering voor minima. Ook de verbetering van de samenwerking met andere partijen krijgt meer aandacht.

"De nota is gemaakt voor de stad, maar het is nog veel meer het verhaal ván de stad", zegt wethouder Kampman. "Je ziet niet vaak dat een participatietraject in voorbereiding op een nota zo uitgebreid gebeurt. We willen de mensen een gezicht geven."

Belangrijke handvatten

De gemeente wil voorkomen dat de tweedeling in de maatschappij groter wordt. Volgens de gemeente biedt de nota 'Rondkomen met je inkomen' belangrijke handvatten om dat mogelijk te maken.