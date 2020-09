Musea tijdens corona: van records tot mogelijke sluiting

Het Stadsmuseum Almelo heeft het moeilijk. Niet alleen komen er veel minder bezoekers dan normaal, de gemeente heeft ook nog eens besloten om de subsidiekraan dicht te draaien.

Volgens directrice Sigrid Ivo betekent dat het einde van het museum. "Het bestuur heeft al aangegeven dat wanneer de twee medewerkers niet meer betaald kunnen worden het museum gaat sluiten want we kunnen niet op alleen vrijwilligers draaien."

We zouden niet minder maar meer moeten krijgen, net als andere musea Sigrid Ivo

Het Stadsmuseum zou van 79.000 euro naar 29.000 euro subsidie gaan: "Dat is dus 50.000 euro minder. Maar door corona kan je niet verwachten dat bedrijven makkelijk over de brug komen met geld."

Volgens Ivo zou het museum eigenlijk veel meer geld moeten krijgen: "Wij krijgen nu een euro per inwoner terwijl vergelijkbare musea die krijgen gewoon twee tot vier ton, we zouden dus niet minder maar meer moeten krijgen."

Op huwelijksreis in Almelo

Een stel uit Dordrect is één van de weinige bezoekers: "We zijn op huwelijksreis in Almelo, heel gezellig. We gaan nog wel naar musea maar dan liefst op tijden dat er bijna niemand is. Dus zoals nu heel vroeg.

Dit jaar komen er vrij weinig bezoekers in het Stadsmuseum Almelo, na de eerste maanden tijdens de coronamaatregelen gesloten te zijn geweest trekt de laatste tentoonstelling over barbies wel veel bezoekers, maar te weinig om van te kunnen bestaan.

Meer bezoekers dan anders

Bij Rijksmuseum Twenthe in Enschede gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Er kwamen tijdens de zomer zelfs meer bezoekers dan in andere jaren. Directeur Arnoud Odding: "Een kleine 30.000 bezoekers zijn er op de tentoonstelling van Picasso en Matisse afgekomen, waardoor wij een onverwacht goede zomer hebben gehad."

We teren nu in op ons eigen vermogen Arnoud Odding, directeur Rijksmuseum Twenthe

Wel verwacht Odding het jaar af te sluiten met verlies: "We teren nu in op ons eigen vermogen, dat kunnen we een jaar doen, maar dan moet een vaccin toch echt corona verdreven hebben anders wordt het heel zwaar."

Dit weekend werden twee nieuwe tentoonstellingen geopend: 'Architectuur van het onzichtbare' van Carlijn Kingma en 'In every dream home a heartache' van Aldo van den Broek.