Toename aantal coronabesmettingen in Twente: MST past met onmiddellijke ingang bezoekersregeling aan

Ziekenhuis MST in Enschede past met onmiddellijke ingang de bezoekersregeling aan. Het ziekenhuis doet dat vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen in Twente. Het advies is om niet op bezoek te komen bij patiënten in MST.

Als het niet anders kan, is er maximaal één bezoeker per patiënt toegestaan gedurende maximaal één uur per dag. Bovendien start het MST zo snel mogelijk weer met het screenen van mensen aan de poort. Dat zal in een tent gebeuren zoals ook eerder dit jaar al het geval was.

Deze maatregel kan ingrijpend zijn, erkent het ziekenhuis. Mensen willen graag een familielid of vriend in het ziekenhuis bezoeken. Het ziekenhuis stelt echter dat alleen door het contact zoveel mogelijk te beperken, zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

Op die manier kunnen patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. MST wijst er op dat in veel gevallen ook telefoneren of beeldbellen een mogelijkheid is om contact te onderhouden met patiënten in het ziekenhuis.