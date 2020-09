Burendag in Zwolle: samen met de buren je huis energiezuiniger maken

Het is weer burendag. Een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar. Dit jaar is vanwege de coronamaatregelen burendag anders dan anders. Toch weerhoudt dat de mensen in de Zwolse wijk Assendorp er niet van om met elkaar aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun huizen.

Een tochtstrip plaatsen voor de voordeur of aan de binnenkant van de ramen. Het plaatsen van radiatorfolie achter de verwarming of simpelweg de radiatorketel energiezuiniger instellen. Het zijn klussen die buren zaterdag samen in de Zonnebloemstraat met elkaar doen om hun huizen energiezuiniger te maken.

Energie besparen

"Het lijkt simpel, maar deze maatregelen helpen al snel om tientallen euro's per jaar te besparen op de energierekening," vertelt Maarten Epema. Hij helpt samen met zijn eigen samengestelde klusteam zaterdag bewoners op 70 verschillende adressen in Assendorp met deze klussen. "Het is de bedoeling dat de bewoners het voor het grootste deel zelf doen, maar wij kunnen ze even voordoen hoe ze bepaalde zaken het beste kunnen aanpakken."

De burendag in Assendorp werd geopend door wethouder Monique Schuttenbeld, die verantwoordelijk is voor de energietransitie in Zwolle. Zelf is ze ook ook handig met de hamer en daarom sloeg ze met gemak de eerste spijkers in een tochtstrip bij een voordeur. "Veel mensen doen mee en het is heel prettig dat we weer dingen kunnen doen. De ene buur heeft net niet de goede spijkers en de andere buur misschien wel. Ze kunnen dit met elkaar samen doen."

Gezelligheid op 1,5 meter

Ondanks dat de buurtbewoners in de Zonnebloemstraat anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden is het gezellig. Mensen nemen hun eigen bakje koffie mee op straat, een koekje, er staat ranja voor de kinderen en er zijn zelfs twee muzikanten die zorgen voor muziek.

Eind oktober gaat de groep 50 Tinten Groen Assendorp verder met het helpen van bewoners met het energiezuiniger maken van woningen in de Zwolse wijk.