Organisatie Kerstmiddag in Hengelo op zoek naar alternatieven: wat kan en mag wel?

De Kerstmiddag in Hengelo is een begrip in de regio en ver daarbuiten. Maar dit jaar zal het er op de dag voor Kerst heel anders aan toe gaan in het centrum van Hengelo. Het wordt vooral minder groots opgezet. Boosdoener is uiteraard het coronavirus, dat momenteel zelfs weer oprukt in de regio.

Gill Harmsen is betrokken bij de organisatie van het evenement in de binnenstad van Hengelo. "Wat wij graag willen is dat de horeca toch in een kleinere, verantwoorde setting de kerstsfeer kan uitstralen. " Maar hoe regel je zoiets, zodat de binnenstad toch niet wordt overlopen door mensen die ondanks de coronamaatregelen op zoek gaan naar vertier?

Onvoldoende capaciteit

"Omdat wij weten dat daar onvoldoende capaciteit voor is, hebben we bedacht om het te gaan opdelen in meerdere dagen. En we zijn aan het uitzoeken of er een alternatieve locatie is waar wij terecht kunnen zodat er wat spreiding kan ontstaan."

Kerstmiddag, dat is al uren voor het begin van het evenement in de rij staan voor de Hengelose horeca. Wie er nog nooit is geweest, kent ongetwijfeld de beelden. Het is de plek waar Hengeloërs en oud-Hengeloërs naar toe willen op 24 december. Dat zit er dit jaar toch echt niet in. "Dat realiseren we ons, de organisatie van Kerstmiddag van vorig jaar is niet dezelfde als de mensen die nu het alternatief organiseren", benadrukt Harmsen.

Alternatieve invulling

Een aantal mensen heeft het beveiligingsbedrijf van Harmsen benaderd om mee te denken over een alternatieve invulling van Kerstmiddag. De centrale vraag is hoe het evenement op een veilige en verantwoorde manier neergezet kan worden. "Hoe kunnen we toch de Hengeloërs en de mensen uit de omgeving van Hengelo wat bieden?"

"Kerstmiddag zoals we dat kennen, het is bijna zeker dat we dat niet kunnen doen. De coronacijfers lopen op. Vandaar dat we bij een alternatieve locatie waar meer ruimte is, gespreid tafels willen plaatsen waar mensen met een reservering een kerstborrel kunnen houden." Uiteraard alles op verantwoorde, veilige afstand.

Onderzoeken

"De bedoeling is dat we de druk die we normaal op één dag in het centrum van Hengelo krijgen meer kunnen spreiden, zodat horeca op een verantwoorde wijze open kan blijven."

Het spontane is er dan wel af. "Dat klopt", erkent Harmsen. "Maar het is nog meer een teleurstelling om helemaal niks te doen en iedereen met zijn eigen gezin thuis te laten zitten. Dat kan ook heel fijn zijn, maar vrienden willen toch op één locatie bij elkaar komen. We zijn aan het onderzoeken of dat kan."

Op het moment dat er een locatie gevonden wordt, zal er ook een vergunning worden aangevraagd, maar zover is het allemaal nog lang niet, stelt Harmsen. De organisatie heeft als locatie een grote hal in gedachten met een goede ventilatie en waar meerdere mensen op veilige afstand bij elkaar kunnen zijn.

"Er moet ook sfeer gecreëerd kunnen worden, denk aan versiering, een kerstboompje. Normaal zou de buitenlucht een goede optie zijn maar met kerst en met sneeuw en regen is dat niet zo."