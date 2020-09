Slobodan Tedic maakt debuut in selectie PEC Zwolle voor wedstrijd tegen Sparta

Thomas Lam ontbreekt. De Fin kreeg vorige week tegen AZ rood en is voor drie duels geschorst. Verder is de selectie van trainer John Stegeman fit en beschikbaar. De trainer hield een dubbel gevoel over aan die wedstrijd en geeft aan dat er mogelijk wisselingen plaatsvinden in de basiself. "Dat zou kunnen.

Ik vind wel dat we op de goede weg zijn. We hebben tegen twee goede ploegen gespeeld en dat hebben we best wel aardig gedaan. Ik denk dat het aan de bal beter kan en moet. Vooral ook in de eindfase. We zullen uiteindelijk ook moeten scoren om wedstrijden te winnen."

Sparta ander kaliber

"Tegen AZ krijg je een aantal kansjes, die moet je scoren om tegen dit soort ploegen de winst te pakken. Datzelfde geldt nu tegen Sparta. Het is natuurlijk een iets ander kaliber wedstrijd dan AZ en Feyenoord, maar zeer zeker een geduchte tegenstander."