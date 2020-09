Kunstschat op zolder ontdekt: Hengelose zussen 'verdelen' nu tekeningen van oom en tante

Ruim dertig jaar moet de kunstschat op zolder van hun ouderlijke woning hebben gelegen. Die belandde daar nadat tante Lisa overleed, terwijl jaren daarvoor haar echtgenoot Nico al bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen. Hun nalatenschap kwam vervolgens bij de ouders van Katja en Karoline terecht.

Nadat hun vader overleed en ze de ouderlijke woning moesten leeghalen, stuitten de zussen op zolder op circa tweehonderd tekeningen van hun oom en tante.

Flamboyant

"We hebben onze oom en tante eigenlijk nooit persoonlijk gekend", zegt Karoline. "We kennen ze vooral van de verhalen die tijdens verjaardagen werden verteld. En van hun kunst natuurlijk. Wat we wel weten is dat het, zeg maar, flamboyante bohemiens waren."

Grote feesten

Het kunstenaarsechtpaar woonde en werkte in Amsterdam. Vooral als tekenaars voor dagblad De Telegraaf, waarin jarenlang vele tientallen van hun illustraties zijn afgedrukt. Oom Nico maakte onder meer spotprenten, tante Lisa vooral rechtbanktekeningen. Van de opbrengsten organiseerden ze regelmatig grote feesten, waar nogal wat BN'ers op afkwamen. Biermagnaat Freddy Heineken, maar ook de befaamde kunstenaar Carel Willink en zijn partner Mathilde behoorden tot hun vriendenkring.

Zo extravagant oom en tante waren, zo ingetogen was hun werk. "Hun tekeningen waren vooral in houtskool en inkt. Vrij sober dus. Maar wat vooral opvalt, is dat ze de kunst van het weglaten beheersten. Waardoor de portretten echter vaak nóg meer karakter kregen."

Heuse kunstschat

Katja en Karoline waren ineens de bezitters van een heuse kunstschat: "We hebben later uitgevonden dat die tekeningen tijdens exposities in de zeventiger jaren werden verkocht voor driehonderd gulden. We hadden de tekeningen misschien kunnen laten taxeren en voor veel geld kunnen verkopen, maar we willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen hiervan mee laten genieten. Vandaar dat ze nu weggaan voor twintig euro voor een kleine tekening en veertig euro voor een groot exemplaar."

'Hoort aan de muur'

De zussen hebben er heel bewust voor gekozen de nalatenschap te 'verdelen' onder de kunstliefhebbers. Het geld gaat naar een goed doel. "Naar onze neef, die een galerie heeft in Utrecht, waarmee hij jong kunsttalent een kans biedt. Dat vinden we veel leuker dan om het zelf aan de muur te hangen. Bovendien, dit is sowieso veel te veel om zelf te houden. En omdat we vinden dat dit kunst is dat aan de muur hoort te hangen, houden we nu deze verkoopexpositie."

Verkoopexpositie

De verkoopexpositie wordt gehouden in een voormalige fietsenkelder aan De Bataafse Kamp 6 in Hengelo. Na vrijdagmiddag worden er nog verkoopsessies gehouden op zaterdag van 12-18 uur en zondag van 13-17 uur.