Teugels aangehaald in Haaksbergen: Week geen voetbal bij VV, meer maatregelen dreigen

Alle activiteiten bij voetbalvereniging VV Haaksbergen worden tot 1 oktober stopgezet, de kantines gaan dicht en er komt meer toezicht in de horeca. Dat zijn enkele maatregelen die genomen worden nu het aantal coronabesmettingen in Haaksbergen sterk toeneemt. Meer maatregelen worden niet uitgesloten.

In overleg met de veiligheidsregio Twente en de GGD Twente is verder besloten een breed communicatieoffensief te beginnen om bewustwording en gedragsbeïnvloeding bij inwoners te bereiken. Er komt bovendien meer mankracht voor het handhaven van de coronaregels.



Extra maatregelen niet uit te sluiten

“Het is niet uit te sluiten dat we met extra maatregelen voor heel Twente komen”, zegt Onno van Veldhuizen, voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "Ik heb om vier uur een nieuw overleg en dan gaan we het hebben over mogelijk nieuwe maatregelen."

School open

De voetbalvereniging was een plek waar relatief veel besmettingen plaats hadden. Ook basisschool Los Hoes was een plek waar relatief veel besmettingen waren. De GGD is in gesprek met de school om de juiste maatregelen te nemen, zodat de school vooralsnog open kan blijven.



Maatregelen naleven

Tijdens een persconferentie vanmiddag in het gemeentehuis van Haaksbergen was niet alleen burgemeester Rob Welten aanwezig, ook burgemeester Onno van Veldhuizen was als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente was present. "Iedereen is klaar met het virus, ik ook. Maar de enige manier om de samenleving draaiende te houden is door allemaal de maatregelen na te leven", stelde Van Veldhuizen.



"Het wordt echt tijd de teugels aan te halen", zei hij verder. "Het lijkt erop dat in Haaksbergen een groep mensen het niet zo nauw meer neemt met de maatregelen. We willen voorkomen dat de besmettingen nog meer oplopen . Ik doe een dringend beroep aan iedereen om zich aan de regels te houden", stelde Van Veldhuizen.



"Er moet iets gebeuren"

Burgemeester Rob Welten liet weten dat er gesproken is met vertegenwoordigers van allerlei organisaties als scholen, de zorg, de detailhandel, sportverenigingen, geloofsgemeenschappen en de horeca. "Er moet iets gebeuren in Haaksbergen. Het doet mij goed te merken dat hier de afgelopen dagen al aangescherpte maatregelen genomen zijn."



“De cijfers zijn zorgwekkend. Haaksbergen voelt als een gebied dat oranje kleurt. Dat betekent: alarmbellen”, aldus Rob Welten.