Eenarmige trucker raakt na 31 jaar rijbewijs kwijt: boeren voor hem in de bres

Ruim dertig jaar lang reed hij schadevrij, maar ineens is de eenarmige trucker Gerrie Pol (64) zijn rijbewijs kwijt. Twee jaar voor zijn pensioen acht het CBR hem niet meer geschikt als vrachtwagenchauffeur. Een zorgboerin uit Slagharen is nu een actie voor hem begonnen. "Dat ik na 31 jaar ineens geen chauffeur meer ben, doet ongelooflijk veel pijn. Het voelt alsof me alles wordt afgepakt."

Zorgboerin Yvonne Bouwhuis uit Slagharen had hem al een tijdje gemist: haar vaste chauffeur Gerrie Pol. Iemand die al ruim dertig jaar bij haar komt om melk te halen. "Ik dacht aanvankelijk: ach, Gerrie zal wel een andere route hebben. Maar ineens lazen we een artikel, waarin Gerrie ons bedankte voor al die mooie jaren. En ook wat de reden was. Ik kon het niet geloven."

Blij met actie

De zorgboerin plaatste een bericht daarover op Facebook, waarna het verhaal ineens massaal werd overgenomen. De regionale media, Hart van Nederland, en het bericht verspreidde zich razendsnel via de sociale media. "Ik dacht nog: oei, zou Gerrie niet boos op mij zijn? Maar gelukkig is hij alleen maar blij met wat er nu allemaal gebeurt."

'Wist niet wat ik las'

Gerrie Pol, afkomstig uit Noordscheschut bij Hoogeveen, wist niet wat hij zag toen hij enkele weken geleden terug kwam van vakantie: "Ik opende mijn mailbox en vond een mailtje dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mijn rijbewijs had ingetrokken. Ik wist niet wat ik las."

Twee handen aan stuur

Het rijbewijs van Pol was eigenlijk nog geldig tot maart volgend jaar. "Maar omdat ik als minder-valide iedere vijf jaar medisch moet worden gekeurd en ik van collega's had gehoord over de enorme achterstanden bij het CBR bij het verlengen van het rijbewijs, had ik het verzoek tot verlenging extra vroeg ingediend. Vervolgens kreeg ik tot mijn stomme verbazing echter te horen dat het was ingetrokken. Degene die daarover besliste, schreef dat de wet in 2000 is veranderd. Die wet bepaalt dat je twee handen aan het stuur moet kunnen hebben."

In Pols geval een utopie aangezien hij werd geboren met maar één arm met daaraan slechts twee vingers. "Nee, ik ben geen 'softenon-kindje' ofzo, maar het is een spontane afwijking zoals ze dat noemen."

Voorbestemd voor uitkering

In zijn jonge jeugd kreeg hij te horen dat hij was voorbestemd voor een uitkering. "Ik moest het maar uit mijn hoofd zetten dat ik ooit een reguliere baan zou hebben. Maar ik heb altijd geweigerd als een zielig jochie op de stoel te blijven zitten en mijn hand op te houden. Al sinds 1973 werk ik 'in de melk'. Eerst bij een loonwerker, later op een aangepaste tractor. En in 1989 werd ik vrachtwagenchauffeur."

Het was altijd zijn lust en zijn leven. "Mijn vrachtwagen is aangepast. De richtingaanwijzer, claxon en ruitenwisser bedien ik met de hak van mijn voet of mijn tenen. Dat gaat prima. Ruim dertig jaar heb ik nooit brokken gemaakt."

Abrupt einde carrière

Maar twee jaar voordat hij met pensioen zou gaan, dreigt nu een abrupt einde voor zijn carrière. "Wat misschien nog wel de meeste pijn doet, is dat die beslissing is genomen door iemand van het CBR, die mij nooit heeft gezien of gesproken. De arts die mij medisch heeft gekeurd, heeft nog wel gebeld met het CBR, maar daar kreeg hij simpelweg te horen: wet is wet."

Pol heeft zelf ook nog geprobeerd met het CBR te bellen: "Maar je hangt urenlang aan de lijn en wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb nu nog wel een rechtszaak aangespannen, maar geen idee hoe dat verder gaat. Ik dreigde ook nog het rijbewijs voor mijn personenwagen kwijt te raken. Ik ben onmiddellijk in actie gekomen want als ik dat ook kwijtraak, kan ik helemaal niets meer."

Bedankje

Intussen heeft Pol een artikeltje in het magazine van zijn werkgever geschreven, waarin hij de boeren bedankt waar hij over de vloer kwam. "Melkveehouders in onder meer Slagharen en Dedemsvaart. Je komt toch jarenlang bij ze op het erf. Bouwt een band met ze op. Dan wilde ik niet zomaar wegblijven zonder een verder teken van leven."

Nadat de Slagharense Yvonne Bouwhuis het verhaal las, kwam ze in actie: "Gerrie had natuurlijk ook gewoon zijn hand kunnen ophouden bij de Staat. In plaats daarvan heeft hij zich opgewerkt. En dan gebeurt dit. Ik vond dat ik iets moest doen."

Gerrie is blij met de vele steunbetuigingen die hij krijgt: "Het ergste vind ik het nog dat ze me met het afnemen van m'n rijbewijs mij alles afpakken wat ik in mijn hele leven heb opgebouwd. Ik heb me op weten te werken en me weten te handhaven in de maatschappij, maar twee jaar voor mijn pensioen wordt me alles ineens ontnomen."

Reactie CBR

"Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen moet een bestuurder rijvaardig én rijgeschikt zijn. Dat laatste betekent dat je onder alle omstandigheden lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Voor het besturen van een vrachtwagen gelden strengere eisen. Dat heeft te maken met de grotere omvang en volume van deze voertuigen en het volume van de te vervoeren lading. Daarnaast zijn de gevolgen van een ongeval bij een vrachtwagen vele malen groter. "

"In 2003 zijn, met het oog op de verkeersveiligheid de eisen voor het besturen van een vrachtwagen aangepast. Personen met een amputatie (of het ontbreken van de arm) in of boven het ellebooggewricht zijn voor het besturen van een vrachtauto of autobus ongeschikt. De reden is dat het stuur onder alle omstandigheden bereikt moet kunnen worden en dat ook in onverwachte situaties en noodsituaties actief en voldoende krachtig met beide armen gestuurd kan worden."

"Met andere woorden in extreme situaties (ook al komen die niet dagelijks voor) heb je in de vrachtwagen beide handen aan het stuur echt nodig. "

"Meneer had daarom na 2003 niet goedgekeurd mogen worden voor het besturen van een vrachtwagen. Wij nemen dit uiterst serieus en wij gaan goed uitzoeken of deze fout op zichzelf staat. Wij kunnen ons voorstellen dat meneer teleurgesteld is door het besluit dat hij nu ongeschikt is voor een groot rijbewijs, maar dit is wel het juiste besluit voor de verkeersveiligheid. Uiteraard zullen wij met meneer contact opnemen."