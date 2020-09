Slachtoffer incident in Basse na tien weken in ziekenhuis overleden

De man werd in de nacht van 10 op 11 juli zwaargewond gevonden in een greppel (Foto: PNN)

De man die in de nacht van 10 op 11 juli zwaargewond gevonden werd in een greppel in Basse, is afgelopen week aan zijn verwondingen overleden. De 24-jarige man uit het Drentse Koekange vocht tien weken voor zijn leven. Dat meldt RTV Drenthe.

Op de bewuste avond kwam er een melding binnen dat op een erf in Basse iets aan de hand was. Daarna reed een auto van het erf af. De Koekanger lag volgens ooggetuigen in een greppel aan de Boslaan. Later is ook een verdachte aangehouden, de bestuurder van de auto. Dit is een 53-jarige maaltijdbezorger uit Steenwijk.

Politiewoordvoerder Sven Strijbosch laat tegenover RTV Drenthe weten: "We zijn er inmiddels achter dat er een conflict tussen het slachtoffer en de verdachte voorafging aan het ongeluk. Dat ging over de betaling of de levering van besteld eten. Het slachtoffer was op de motorkap van de auto gaan zitten. De bestuurder is toen weggereden, waarbij het slachtoffer uiteindelijk zwaargewond in de greppel belandde."

Onderzoek

Of het nu gaat om een noodlottig ongeval of een misdrijf moet onderzoek nog uitwijzen, zegt de politiewoordvoerder. "We zijn aan het onderzoeken wie welke rol precies heeft gespeeld. Ook wordt het lichaam van het slachtoffer onderzocht, zodat we meer te weten komen over hoe de verwondingen precies zijn ontstaan. Pas daarna valt er iets te zeggen over of de verdachte iets strafrechtelijk verwijtbaars heeft gedaan."