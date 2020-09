Blij om nominatie boom maar zorgen om droogte bij Kunstvereniging Diepenheim

Vrijwilliger Ton Kamphuis aan het werk in de hostatuin (Gazebo) in Diepenheim (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Lege plekken in de hostatuin in Diepenheim als gevolg van de droogte (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Kunstvereniging Diepenheim is trots dat de boomtuin aan de Borculoseweg door de provincie Overijssel is genomineerd. Bomen uit twaalf provincies dingen mee naar de titel 'boom van het jaar'. Tot 14 oktober kan er worden gestemd.

Boomtuin

De door Jeroen Kooijmans ontworpen boomtuin is onderdeel van de Tuinen van Diepenheim. Langs de stam is een wenteltrap aangebracht die uit zou moeten komen op een plateau met bankjes, mossen en varens. Tenminste, zo was het in 2013.

"De mossen en varens hebben de afgelopen droge en hete zomers niet overleefd en de zitbankjes zijn vernield. Het is een heel bijzondere kunstproject geïnspireerd op hangende tuinen in New York waar de kunstenaar een tijd heeft gewoond", zegt voorzitter werkgroep Tuinen Marinus Aaftink. "Triest hoe het er nu uitziet. We hebben geld gekregen om de boomtuin te restaureren."

Droogte

Niet alleen de boomtuin heeft het moeilijk, ook andere levende kunstprojecten van de Kunstvereniging worstelen met de droogte. Ton Kamphuis werkt al vijf jaar als vrijwilliger in de hostatuin, het Gazebo.

"In 1995 zijn er bijna veertienhonderd hosta's geplant. Honderden hosta's zijn de afgelopen jaren dood gegaan. Dat zie je aan de vele lege plekken." De kunstvereniging zet in op een ondergronds bewateringssysteem. Tot die tijd worden de planten met tuinslangen van water voorzien.