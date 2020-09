Cerny wederom belangrijk voor Twente: "Dat geeft me een fijn gevoel"

"We hebben gewonnen en ook nog in eigen huis. Dat is voor mij uiteindelijk veel belangrijker dan wat ik van mezelf vind", zei de rechtsbuiten na afloop. "Ik ben blij dat ik weer belangrijk kon zijn voor het team. Dat geeft me een fijn gevoel."



Job om te scoren

"Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin", vervolgt hij. "Ik probeer dat te laten zien tijdens wedstrijden, want daar gaat het om. Ik probeer dit vol te houden. Mijn job is om als aanvaller te scoren en assists te geven. Dat lukt nu en daarom willen ik me focussen om dit vol te houden."

"Hoe dan?"

In de eerste helft werd een doelpunt van Cerny afgekeurd wegens buitenspel, maar na het zien van de beelden was hij het daar absoluut niet mee eens. "Ik zou niet lopen klagen als het buitenspel was, maar als je het terugziet en foto's binnen krijgt, dan denk je: hoe dan? Uiteindelijk heeft het geen invloed op het resultaat, maar dit is wel jammer. Omdat ik denk dat ik niet de enige ben die denkt dat het een goal was", aldus Cerny.