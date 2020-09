Hendriks direct in wedstrijdselectie GA Eagles, basisdebuut Eersteling

Ook Frank Ross is voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie. De Schotse middenvelder kwam door een knieblessure nog niet eerder in actie voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen.

Basisdebutant

Bij Go Ahead Eagles is basisdebutant Julliani Eersteling de vervanger van rechtsback Boyd Lucassen, die door een kniekwetsuur buitenspel staat. Wout Droste maakte vorige week zijn rentree na lang blessureleed, maar voor een basisplaats van de routinier is het nog te vroeg. "Ook spelen we in Volendam op kunstgras", weet Van Wonderen. "Gevoelsmatig kan dat lastig zijn. Helemaal gezien de lange weg die Wout heeft afgelegd tijdens zijn herstel."

Gewenning

Verder voert de coach geen wijzigingen door in zijn basisformatie na de 3-0 nederlaag tegen Jong Ajax. "Voor de ploeg is het beter als er gewenning ontstaat. Je moet dan niet te vaak of te veel willen veranderen, want dan kan het elftal nooit doorgroeien", aldus de coach. "Als je alleen naar de uitslag tegen Jong Ajax kijkt, dan lijkt het misschien niet best, maar de ploegen waren zeker aan elkaar gewaagd. We hebben een paar grote kansen gehad."



Moeizaam uit startblokken

FC Volendam stond vorig seizoen op de derde plaats toen de competitie werd afgebroken. Dit seizoen is de ploeg van trainer Wim Jonk wat moeizaam uit de startblokken gekomen: met vier punten uit vier duels staat Volendam op de vijftiende plaats.

Extra uitzending

Het duel aan de Dijk begint zondagavond om 20.00 uur. De verrichtingen van Go Ahead Eagles zijn live te volgen op Radio Oost in een extra uitzending van De Oosttribune.