Directeur Mansfield over vertrek bij Reisopera: je moet op tijd ruimte maken

Bijna twintig jaar was hij betrokken bij de Reisopera in Enschede, waarvan de laatste jaren als directeur. Maar Nicolas Mansfield weet heel goed dat aan alles een einde komt en dus maakt hij ruimte voor wat hij zelf 'nieuw elan' noemt. Met trots en voldoening kijkt hij terug op zijn bijdrage aan het muziekgezelschap en maakt plannen voor de toekomst.

Hoe anders was het vooruitzicht in de zomer van 2019. Tijdens een concert op de Oude Markt in Enschede wordt Mansfield getroffen door een hersenbloeding. Hij is die avond de spreekstalmeester en zakt plotseling in elkaar. Het concert wordt stilgelegd en een ambulance brengt Mansfield naar een ziekenhuis. Publiek en musici blijven geschrokken achter. Toch is zijn gezondheid niet de reden dat de van oorsprong Britse cultuurliefhebber ruimte maakt. Hij wil andere dingen gaan doen en voelt aan dat de Reisopera een nieuwe fase in moet gaan. Een fase die vraagt om een nieuwe leider.

Man met een mening én succes

Mansfield heeft in het verleden zijn stempel nadrukkelijk op de Reisopera gedrukt. Was het niet met zijn oproep aan Nederland om zich fatsoenlijk te gedragen, dan wel met zijn openlijke kritiek op de toenmalig minister Bussemaker, die suggereerde dat concertzalen in Oost- Nederland 'half leeg' zouden zijn. Ook haalde hij menig voorpagina met zijn besluit om zijn Britse paspoort in te leveren en definitief Nederlander te worden. Dat besluit had hij al voor de hele Brexit-discussie genomen, maar dat stemde hem zeker niet milder toen de Britten alsnog besloten de EU te verlaten.

Nicolas Mansfield is een man met een mening en komt daar ook ruiterlijk voor uit. Het levert hem soms kritiek op, maar hij oogst er ook waardering mee. De PvdA gaf hem er een onderscheiding voor en overhandigde hem in 2016 de Rode Vuist. Een onderscheiding voor personen of organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor een sociaal en mooi Overijssel.

Ook de Reisopera zelf viel onder leiding van Mansfield in de prijzen. Het won in 2014 de Schaunard Award, een prestigieuze en internationale vakprijs. Een jaar eerder werd het gezelschap ook al uitgeroepen tot Opera van het Jaar 2013 met de productie van Tristan und Isolde. Een voorstelling die internationaal goed werd ontvangen.

Vol trots maakt hij ruimte

"Ik heb met veel toewijding en liefde de Nederlandse Reisopera door een hele roerige periode geleid", blikt Mansfield terug. Daarmee doelt de scheidend directeur op een periode waarin de cultuursector werd getroffen door bezuinigingen. "Trots ben ik op de producties die we sindsdien met elkaar hebben neergezet. We hebben onze vooraanstaande positie in het culturele landschap meer dan waargemaakt. Het is tijd voor nieuw leiderschap, voor iemand die met een eigen artistieke visie de opera nieuw elan geeft. Voor mij is het moment nu gekomen om een punt te zetten achter mijn periode bij de Nederlandse Reisopera en een nieuwe fase in te luiden."

Volgens Paul Doop, voorzitter raad van toezicht, heeft Mansfield zich altijd met tomeloze energie en bevlogenheid ingezet. "De ambitie van de Nederlandse Reisopera is om kwalitatief hoogstaande opera voor iedereen bereikbaar te maken. Hier heeft Nicolas voortreffelijk invulling aan gegeven en wij gaan door op de ingeslagen weg. We zijn hem zeer dankbaar voor de mooie resultaten die hij heeft bereikt en wensen hem veel succes toe voor de toekomst."

Opvolger

De zoektocht naar een opvolger voor Mansfield is inmiddels gestart. De raad van toezicht benoemt met ingang van 1 oktober Bart van Meijl tot interim-directeur. Hij was van 2015 tot 2016 interim-directeur van het Orkest van het Oosten.