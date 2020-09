Oud-Staphorster docent opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik in Malawi

Oud-Staphorster, voormalig leerkracht en oud-SGP-bestuurder Wim A. (49), is in Malawi opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Dit keer gaat het volgens diverse media om misbruik van minderjarige meisjes.

Hij werd afgelopen week ook al aangeklaagd wegens misbruik van volwassen studenten en medewerkers. Dit zou gaan om misbruik van mannen. Negen van hen deden aangifte. A. was financieel directeur van de christelijke organisatie Timotheos in het Afrikaanse land.

De 49-jarige A. is na het afleggen van een verklaring op borgtocht vrijgelaten, meldt de christelijke organisatie op haar website. Volgens het Reformatorisch Dagblad zijn de vermeende nieuwe slachtoffers woensdag ondervraagd door de politie en hebben ze verklaringen afgelegd.

Bestuur Timotheos beraadt zich

Het bestuur van Timotheos neemt op korte termijn haar verantwoording ten aanzien van de positie van haar financieel directeur. Het bestuur neemt deze beschuldigingen uiterst serieus en zal zich hier op korte termijn verder over beraden, staat op de website. Volgens het Reformatorisch Dagblad is het onrustig in het bestuur van Timotheos. Drie van de zeven bestuursleden zouden zijn opgestapt omdat A. nog niet is weggestuurd. De voorzitter van het bestuur zei begin deze week te geloven dat A. onterecht is beschuldigd.

A. werd in april, na de eerste beschuldigingen op non-actief gezet, inclusief een gebiedsverbod voor de compound van Timotheos. Hij woonde elders in het land. Het bestuur heeft vervolgens slachtoffers alle noodzakelijke hulp toegezegd. Hiertoe is een counselor aangesteld. Daarnaast heeft het bestuur een intern onderzoek laten starten door een onafhankelijk recherchebureau. De resultaten hiervan worden zeer binnenkort verwacht.

Bekende in Staphorster gemeenschap

A. is zeer bekend in de Staphorster gemeenschap. Hij was jarenlang leerkracht en SGP-bestuurder van de lokale kiesvereniging Oude Paden. Ook kwam hij tweejaarlijks terug naar de gemeenschap om lezingen te geven en fondsen te werven.

Timotheos heeft door het reformatorische karakter een breed draagvlak in de Staphorster gemeenschap. A. werkte elf jaar als financiële man voor Timotheos in Malawi. Daarvoor zat hij er twee jaar voor een andere christelijke ontwikkelingsorganisatie, Stéphanos. Kinderen en volwassenen in Malawi Gods Woord bekendmaken door het geloof heel praktisch handen en voeten te geven en zo mensen te helpen overleven én aan hun toekomst te werken. Dat was het fundament van alle werkzaamheden die A. en Timotheos Foundation doen.

De oud-Staphorster had samen met een Malawische collega de leiding over 170 medewerkers.