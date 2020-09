Twentse bioscoopfilm De Beentjes van Sint-Hildegard trekt al meer dan 700.000 bezoekers

De filmhit van Johan Nijenhuis, met hoofdrollen voor Herman Finkers en Johanna ter Steege, ging in februari in roulatie en draaide toen een maand totdat bioscopen de deuren moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen.

In die eerste maand wist de film al meer dan een half miljoen bezoekers te trekken en was daarmee ruim vier weken lang de best bezochte film van Nederland. Sinds het heropenen van de bioscopen begin juni is de film opnieuw te zien op het grote doek en onverminderd populair gebleken. De Beentjes van Sint-Hildegard is tevens geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie van het Nederlands Film Festival dat gisteren van start is gegaan.

Eerste Twentse bioscoopfilm

De Beentjes van Sint-Hildegard is de eerste Twentse bioscoopfilm. Naast Herman Finkers en Johanna ter Steege zijn ook Leonie ter Braak, Ferdi Stofmeel, Aniek Stokkers, Stef Assen en Daphne Bunskoek te zien in de film. Herman Finkers schreef zelf het scenario voor de film, die in Twents dialect is gesproken.

De Beentjes van Sint-Hildegard draait nog in 97 zalen en is sinds deze week ook verkrijgbaar op dvd, blu-ray en op verschillende video on demand-kanalen waaronder Pathé Thuis, iTunes, Ziggo, Picl en CineMember.