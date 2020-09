HHC Hardenberg verliest ook tweede thuisduel van seizoen

HHC Hardenberg is ook na zaterdag nog op zoek naar de eerste punten in eigen huis. Na de thuisnederlaag tegen IJsselmeervogels werd ook vandaag verloren op sportpark De Boshoek. Ditmaal was het Amsterdamse AFC de ploeg van Bert van Hunenstijn te slim af: 0-2.

In een matige eerste helft was het spel van HHC aanvankelijk te pover om het AFC moeilijk te maken. De Amsterdammers konden daar aanvallend niet veel tegenover stellen. Gaandeweg kwamen de Hardenbergers beter in de wedstrijd en dat resulteerde in een aantal goede aanvallen, maar de kansen bleven vooralsnog uit.

AFC opende na rust de score. Na tien minuten in de tweede helft was het Tillema die de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette. Even later werd het leed voor HHC nog groter toen Siali de marge verdubbelde voor AFC. Die klap kwam de thuisploeg niet meer te boven en daardoor ging de punten mee naar Amsterdam-Zuid.

