Staphorst met lege handen na attractief duel met Barendrecht

In de Derde Divisie heeft Staphorst de eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Op sportpark Het Noorderslag was Barendrecht, na een aantrekkelijke wedstrijd, met 2-3 te sterk voor de equipe van trainer Paul Weerman.

Het was geen moment saai in de eerste helft, waarin beide ploegen met regelmaat de aanval kozen. Dat resulteerde uiteindelijk in vier doelpunten. De gastheren kwamen via Muis op voorsprong, maar twee minuten later was het alweer gelijk. Altintas bracht namens Barendrecht de gelijkmaker op het bord.

Aantrekkelijke eerste helft

De bezoekers kantelden vervolgens de wedstrijd door al na twintig minuten voor de 1-2 te zorgen. Monster zette Barendrecht op voorsprong. Lang konden de Zuid-Hollanders niet genieten van de voorsprong, want even later was het alweer gelijk via de derde seizoenstreffer van De Grote. Staphorst ging daarna op zoek naar de 3-2, maar had pech dat zowel een inzet van Bakker als van Van 't Ende op de lat belandde. 2-2 was uiteindelijk de ruststand.

Barendrecht effectiever

Na de thee werd een doelpunt van Staphorst afgekeurd wegens buitenspel en tot overmaat van ramp viel hij een minuut later wel aan de andere kant via Vorthoren: 2-3. De thuisploeg probeerde met man en macht nog te gelijkmaker te forceren, maar slaagde niet in die opzet en daardoor verloor Staphorst voor de tweede keer op rij.

