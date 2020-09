Berkum verslaat SC Genemuiden, DETO pakt eerste punt

Berkum kreeg in het eerste bedrijf enkele goede kansen, maar SC Genemuiden was het dichtst bij de openingstreffer. Rens van Benthem raakte echter de paal, waardoor er geen doelpunten vielen voor de rust.

Fraaie goal Berkum

Vijf minuten na de theepauze was het Berkum dat de leiding nam. Op fraaie wijze schoot Ivar Nijboer het leer tegen de touwen. En dat gaf de thuisploeg een flinke boost, want even later schoot linksback Jorben Nieuwenhuis de 2-0 binnen uit een vrije trap.

Het slotakkoord was voor Jonathan van Marle. Nadat hij een kwartier voor het einde de lat raakte, bepaalde hij in de negentigste minuut de eindstand op 3-0.

DETO pakt een punt

DETO had de betere kansen in de eerste helft en was dicht bij een treffer via Ter Avest en Aman. De grootste mogelijkheid kwam op naam van Zwiers, die net daarvoor in het veld was gekomen voor de geblesseerde Wesselink, maar hij kreeg de bal niet goed op zijn schoen.

Na rust moest de thuisploeg alle zeilen bijzetten om een achterstand te voorkomen, want Volendam kreeg een aantal behoorlijke kansen. Doelman Stopel wist zijn doel echter schoon te houden en daardoor eindigde het duel zoals die begon: 0-0.

